NZa: Huisartsen mogen keuze voor online apotheek niet belemmeren

Een huisarts mag de keuze van een patiënt voor een online apotheek niet belemmeren door geen recepten door te sturen naar de online apotheek. Juist in deze Corona-tijd komt dit regelmatig voor, ondanks het feit dat het thuisbezorgen van medicijnen en het aanvragen van herhaalrecepten door een online apotheek voor de patiënt dringend gewenst kan zijn. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft dit bevestigd en gepubliceerd in een nieuwsbericht op 13 november 2020.

Vrij om te kiezen voor een online apotheek

Ook door apotheek eFarma – een Nederlandse online apotheek – is deze problematiek aangekaart bij de NZa. Het weigeren van artsen om recepten door te sturen vormt namelijk een afbreukrisico voor de patiënt, terwijl – en lang niet iedereen is daarvan op de hoogte – alle patiënten vrij zijn om te kiezen voor een online apotheek als de plaatselijke apotheek om een of andere reden niet bevalt.

Wanneer de huisarts niet meewerkt, bijvoorbeeld omdat deze zegt alleen met de plaatselijke apotheek samen te willen werken, of in bredere zin een online apotheek “geen goed idee vindt” krijgen patiënten nul op rekest. Zonder toegezonden recepten kan de online apotheek geen medicijnen verstrekken, dus moeten deze patiënten weer naar de plaatselijke apotheek, waar zij juist niet meer naartoe wilden.

Op 13 november heeft de NZa op haar website een nieuwsbericht geplaatst onder de veelzeggende titel: “NZa: Patiënt moet niet belemmerd worden bij keuze voor digitale apotheek”. Deze publicatie van de NZa is niet de eerste over dit onderwerp, al in 2013 was dit voor de NZa reden tot handhavend optreden bij een huisartsenpraktijk. Ook de Consumentenbond heeft in mei 2016 een artikel gepubliceerd in de Consumentengids over ervaringen van patiënten die voor een online apotheek hadden gekozen (“Pillen per post – niet iedereen is er blij mee”).

Voor patiënten die problemen ondervinden met overstappen naar een online apotheek is deze publicatie een belangrijke opsteker. De patiënt staat namelijk in zijn recht, en daar komt de NZa voor op. Ook apotheek eFarma verwelkomt de uitspraak. Het is voor de apothekersassistentes van eFarma immers altijd heel lastig om een weerbarstige huisarts te overtuigen om toch mee te werken. Deze publicatie van de NZa gaat daarbij helpen.

Bron: Apotheek efarma