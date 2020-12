FNV: Blij met onderhandelingsresultaat nieuwe cao bloedbank Sanquin

Sanquin Bloedvoorziening en vakbonden FNV Zorg & Welzijn en CNV Zorg en Welzijn hebben een onderhandelingsresultaat bereikt over een tussen-cao voor de werknemers bij Sanquin. Cor de Beurs, bestuurder FNV Zorg & Welzijn: ‘Ik ben blij dat we ondanks de slechte financiële situatie bij Sanquin toch een inkomensverbetering hebben kunnen afspreken voor alle werknemers.’

Dit hebben de vakbonden afgesproken Een structurele loonsverhoging per 1 januari 2020 van 2,75%. Een eenmalige uitkering van € 650 bruto over 2019 (bij een voltijds baan). De werknemers betalen vanaf 1 januari 2021 niet langer 50% van de pensioenpremie, maar 45% (5% minder). Omdat het niet mogelijk is dit met terugwerkende kracht in te voeren krijgt iedere werknemer een eenmalige compensatie van € 350 bruto over 2020. Verhoging van het individueel ontwikkelingsbudget van € 1.500 naar € 2.000 netto per drie jaar, ongeacht de omvang van het dienstverband.

Karel Nugteren, onderhandelaar CNV Zorg en Welzijn: ‘Deze cao wordt niet voor niets een tussen-cao genoemd. De afgelopen twee jaar waren voor Sanquin financieel heel moeilijke tijden. Inmiddels zijn er gelukkig nieuwe investeerders gevonden die de medicijnproductie uit bloed gaan voortzetten. Daardoor ontstaat er perspectief om al snel de onderhandelingen te vervolgen voor verdere verbetering van de arbeidsvoorwaarden.’

Leden mogen stemmen tot 27 december



De bonden leggen het akkoord nu voor aan hun achterban. De leden kunnen stemmen tot 27 december.

Meer dan 2.000 werknemers



De cao geldt voor meer dan 2.000 werknemers bij Sanquin. Hij heeft een looptijd van 1 april 2019 tot en met 31 december 2020.

Bron: Sanquin