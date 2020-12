Hoorspecialist biedt oplossing tegen verlies hoortoestel door mondkapjes

Beter Horen geeft gratis Vast & Beter-bandjes weg

Audiciensketen Beter Horen gaat klanten in coronatijd helpen verlies van hoortoestellen tegen te gaan. Het regelmatig gebruik van mondkapjes heeft volgens Beter Horen tot gevolg dat hoortoestellen vaker kwijtraken. Vooral het afdoen van het mondkapje kan ervoor zorgen dat het hoortoestel losschiet.

Met een Vast & Beter-bandje, een soort verlengstuk van het mondkapje waardoor deze in de nek gedragen wordt in plaats van achter de oren, is dat probleem verleden tijd, zo claimt de marktleider in persoonlijke hooroplossingen. Na een afspraak op één van de vestigingen van Beter Horen krijgt iedere bezoeker een exemplaar mee naar huis.

Kwijtgeraakte hoortoestellen

Sinds mondkapjes meer en meer gangbaar worden in het dagelijks leven, zag Beter Horen het aantal klanten met kwijtgeraakte hoortoestellen toenemen, zo vertelt algemeen directeur Bianca Verburg. “Voor slechthorenden en dragers van hoortoestellen zijn dit extra vervelende tijden. Het gebruik van mondkapjes zorgt er al voor dat liplezen lastig is. Daarnaast zagen we dat mensen hun hoortoestellen verliezen doordat het bandje van het mondkapje achter het hoortoestel kan blijven hangen, waardoor het toestel soms uitvalt wanneer het mondkapje af gaat. Erg vervelend, een nieuw hoortoestel is kostbaar en een nieuwe heb je niet binnen een dag.”



Verlengstuk van het mondkapje

Het Vast & Beter-bandje biedt direct uitkomst, zo laat Verburg weten. “Dit is een soort verlengstukje van het mondkapje, wat je in de nek kunt dragen. Je maakt de bandjes van het mondkapje vast aan het Vast & Beter-bandje, waardoor je het mondkapje dus niet meer achter de oren draagt maar in de nek. Zo komt het hoortoestel niet meer direct in aanraking met het mondkapje.” De audiciens in de Beter Horen winkels bieden iedere klant na de afspraak een bandje aan. Ook klanten die online een bestelling doen, kunnen een gratis bandje verwachten.

Bron: Beter Horen