Tweede Kamer voorkomt dwingende wetgeving over triage op basis van leeftijd

Deze week reageerde minister Van Ark op het Draaiboek Triage dat met veel zorg door de artsenfederatie KNMG en de Federatie Medisch Specialisten (FMS) werd samengesteld. De minister gaf aan niet het oordeel van de ethici en artsen over te nemen, maar te kiezen voor wetgeving die de selectie van patiënten op basis van leeftijdscohorten verbiedt. KBO-PCOB en andere seniorenorganisaties zijn betrokken geweest bij de voorbereiding van het Draaiboek en hebben ook hun eigen leden geraadpleegd. Hieruit kwam naar voren dat leeftijd als allerlaatste criterium niet onbespreekbaar is als er geen andere oplossingen meer mogelijk zijn bij een tekort aan ic-plaatsen.

Op 24 november 2020 publiceerden de FMS en de KNMG de tweede versie van het Draaiboek ‘Triage op basis van niet-medische overwegingen voor ic-opname ten tijde van Fase 3 stap C in de COVID-19 pandemie’. Het Draaiboek beschrijft hoe triageteams moeten beslissen over wie wel en wie niet een plek op de intensive care krijgt als er niet genoeg ic-plekken meer zijn en alle medische criteria zijn uitgeput. Het Draaiboek bevat -als één-na-laatste stap- het principe dat een patiënt uit een jongere generatie op basis van het “fair innings-criterium” voorgaat op een patiënt uit een oudere generatie. Het fair innings- criterium is een begrip uit de medische ethiek dat betekent dat iedereen een gelijke kans moet krijgen om oud te worden.

In gesprekken die alle seniorenorganisaties met leden hebben gevoerd, kwam naar voren dat leeftijd als allerlaatste criterium en in alle zorgvuldigheid toegepast niet onbespreekbaar is. Nadrukkelijk werd gesteld dat goede communicatie en een tijdig gesprek over zorgwensen en levenseinde noodzakelijke voorwaarden zijn. Dit signaal hebben we enkele weken geleden ook neergelegd in een gesprek met de minister. Haar brief aan de Kamer waarin zelfs over wettelijke maatregelen werd gesproken, verraste KBO-PCOB gezien het weloverwogen proces bij de totstandkoming van het Draaihoek. Loten is voor ons geen optie. We zijn dan ook blij dat de Tweede Kamer inmiddels in de vorm van een motie het signaal aan de minister heeft gegeven om geen dwingende wet op te stellen. We zijn benieuwd hoe het Kabinet met dit signaal omgaat.