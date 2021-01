Gezonde leefstijl voor leerlingen: gewoon beginnen

Op donderdag 4 februari 2021 organiseert Alles is Gezondheid met de Beweging Veerkracht en Onderwijs een webinar over het belang van een gezonde leefstijl voor kinderen en hoe basisscholen in de praktijk kunnen werken aan gezondheidsbevordering.

Belang inzien

Gezonde schoollunches, lessen over voeding, schoolfruit, gezonde traktaties, meer bewegen, actief buitenspelen: steeds meer (basis)scholen zien het belang in van een gezonde leefstijl van hun leerlingen en willen samen met kinderen en ouders iets doen aan gezondheidsbevordering.

Aan de schoolpoort zien we deze trend duidelijk terug in het groeiend aantal verklaringen, certificaten en vignetten waarin scholen duidelijk maken dat ze gezondheid belangrijk vinden en op allerlei manieren aandacht besteden aan voeding, beweging en leefstijl.

Een stap verder

De Gezonde Basisschool van de Toekomst gaat nog een stap verder en vertaalt de aanpak in aanpassingen in roosters, lesstof en afspraken met kinderopvang en gemeenten. En wat blijkt? Gezonde leerlingen zitten lekkerder in hun vel en presteren beter (Universiteit Maastricht).

Toch is de weg naar gezonde en vitale leerlingen niet zonder obstakels: de snackbar zit om de hoek, de tablet lonkt, ongezond gedrag is hardnekkig, ouders werken niet altijd mee, leraren ontbreekt het aan tijd, financiering is lastig en sommige gezinnen hebben andere zaken aan hun hoofd..

Webinar

Dit webinar geeft feiten en voorbeelden hoe scholen op een laagdrempelige manier aan (positieve) gezondheid kunnen werken. Vragen die aan bod komen:

Wat betekent het om een school gericht op gezondheid te zijn?

Welke tips zijn er voor leerlingen, leraren en bestuurders om door te pakken?

Hoe kan de Kindtool Positieve Gezondheid behulpzaam zijn?

Hoe krijg je ouders mee in gezondheidsbevordering?

Hoe ziet de overige lokale samenwerking eruit (JGZ, gemeente, opvang)?

Hoe verhoudt landelijk beleid zich tot regionale initiatieven?

Programma/sprekers

Inleiding: Hans Christiaanse (Netwerkadviseur Onderwijs en Jeugd bij Alles is Gezondheid).

Praktijkcase: interview met Mariëlle Siebelt (Directeur Basisschool De Regenboog in Enschede).

Implementatie: Elise Beket (Jeugdarts bij GGD Flevoland)

Innovatie in de regio: Maartje Willeboordse (docent en onderzoeker Universiteit Maastricht).

Voor wie: professionals in het basisonderwijs, kinderopvang, jeugdgezondheid, lokale overheden en de wereld van sport, bewegen en groen.

De (live) uitzending vindt plaats op donderdag 4 februari 2021, 15.30-16.45 uur.

Deelname is gratis. Schrijf je in via deze link: https://www.allesisgezondheid.nl/evenementen/webinar-gezonde-leefstijl-voor-leerlingen-gewoon-beginnen/

Bron: Alles is Gezondheid