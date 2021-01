Roken in de auto schadelijker dan gedacht

Onderzoek laat zien dat de hoeveelheid tabaksrook in een auto hoger kan worden dan bijvoorbeeld in de rokerige cafés van vroeger. Als er minderjarigen in de auto zitten, betekent dit dat zij worden blootgesteld aan een ongezonde hoeveelheid rook. In 2020 was 91% van de Nederlanders het ermee eens om auto’s waarin kinderen zitten geheel rookvrij te maken. Het Trimbos-instituut heeft de effecten van roken in de auto op een rij gezet in een notitie.

Kinderen zijn extra gevoelig voor meeroken

Blootstelling aan tweedehands rook (meeroken) is schadelijk voor de gezondheid. Langdurig meeroken verhoogt bijvoorbeeld het risico op longkanker, (chronische) longziekten, hart- en vaatziekten en beroertes. Maar ook kortdurende blootstelling aan tweedehands rook heeft een negatief effect op de longfunctie. Baby’s en kinderen zijn nog in ontwikkeling en daarmee extra gevoelig voor de effecten van meeroken. Zij kunnen deze blootstelling bovendien niet zelf voorkómen. Op veel openbare plekken is het daarom al niet meer toegestaan om te roken. Toch worden kinderen nog regelmatig blootgesteld aan tweedehands rook in de privésfeer, bijvoorbeeld in de auto. Kinderen die in een auto zitten waar er wordt gerookt, ademen veel tabaksrook in, omdat het een kleine afgesloten ruimte is. De hoeveelheid rook kan zelfs hoger worden dan in de rokerige cafés van vroeger.

Draagvlak voor rookvrije auto’s

Om kinderen te beschermen tegen meeroken in de auto, zouden auto’s waar minderjarigen in zitten rookvrij moeten zijn. Draagvlakonderzoek van onderzoeksbureau Kantar in opdracht van Gezondheidsfondsen voor Rookvrij (GvRV) laat zien dat het draagvlak voor rookvrije auto’s in Nederland hoog is. In 2020 was 91% het ermee eens om auto’s waarin kinderen zitten geheel rookvrij te maken.

Raam open heeft weinig effect

Uit een Europese studie onder 14-17 jarigen bleek dat 22% van alle ondervraagden in de afgelopen zeven dagen blootgesteld was aan tweedehands rook in auto’s. In de notitie van het Trimbos-instituut is te lezen dat ook het openen van een raam weinig effect heeft. Ventilatie zorgt er namelijk wel voor dat de hoeveelheid sigarettenrook lager wordt, maar ook met ventilatie is de hoeveelheid veel hoger dan wanneer er niet gerookt wordt. Het openen van ramen zorgt er dus niet voor dat meerijdende kinderen volledig beschermd worden tegen de sigarettenrook.

Bron: Trimbos