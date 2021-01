Haagse huisarts op bakfiets naar patiënten

Eerste ‘Biking Doctor’ van Nederland begint in Den Haag



Op 1 februari is het zover: dan stapt de Haagse huisarts Joep ter Haar op zijn bakfiets voor de eerste huisbezoeken bij zijn patiënten. Zijn bakfiets is uitgerust met alle benodigde medische hulpmiddelen voor behandeling aan huis. Uitvalsbasis van de eerste ‘bakfietsdokter’ van Nederland is een hotelkamer in het hart van Den Haag, op maximaal 7 minuten afstand van zijn patiënten. Zo’n 70 procent van de consulten kan telefonisch of digitaal plaatsvinden. In de overige gevallen stapt hij op zijn bakfiets voor een huisbezoek. Patiënten die liever niet thuis worden behandeld, kunnen ook terecht in de hotelkamer, die is ingericht als volwaardige behandelruimte. Ter Haar gaat zonder assistent of praktijkondersteuner aan de slag en kiest daarmee bewust voor laagdrempelig en rechtstreeks contact met zijn patiënten.



Medische bakfiets als dokterspraktijk aan huis

Al het medische materiaal dat de dokter tijdens zijn huisbezoeken nodig heeft, past gemakkelijk in de bakfiets. Ter Haar over zijn alternatieve vervoermiddel: ‘Het is milieuvriendelijk en efficiënter dan de auto, zeker in de binnenstad van Den Haag.’ Bovendien is het ook voor hemzelf gezond. ‘Ik ben dagelijks lekker aan het bewegen.’



Hotelkamer als uitvalsbasis

Een hotelkamer als uitvalsbasis. Een opmerkelijke keuze, maar voor ter Haar een logische. ‘Ik was op zoek naar een prettige werkruimte op een centrale locatie in Den Haag. Door de lage kamerbezetting vanwege het coronavirus stond het Babylon Hotel open voor dit out-of-the-box idee. Het belangrijkste voor mij is dat ik met mijn bakfiets snel bij mijn patiënten thuis kan zijn. Daarnaast heb ik met de hotelkamer een prima behandelruimte voor patiënten die liever niet thuis behandeld willen worden.’



Zorg anno 2021

Patiënten kunnen via de webapp kiezen voor een type consult en een passendtijdstip. De ene patiënt heeft behoefte aan een videoconsult, bij een ander is eentelefonische afspraak afdoende, een volgende wil een huisbezoek. Ter Haar: ‘Decoronaperiode heeft laten zien hoeveel we digitaal voor elkaar kunnen betekenen, ook als het gaat om zorg voor patiënten. Na een videogesprek kan ik vaak al een diagnose stellen en medicatie voorschrijven. Dankzij deze efficiënte manier van werken, kan ik voor een huisbezoek 20 minuten uittrekken. Daarnaast hebben patiënten door deze aanpak geen reistijd, het contact is laagdrempeliger en vrij nemen van werk behoort tot het verleden’.



Direct contact met de huisarts

Ter Haar plant in de eerste periode met alle patiënten die zich inschrijven eenkennismakingsgesprek. Daarin wordt de medische achtergrond van de patiëntbesproken en worden de zorgwensen doorgenomen. Bij Biking Doctors heeft depatiënt met één contactpersoon te maken: de huisarts zelf. ‘Ik geloof in de efficiëntie van het concept, dat wordt ondersteund door Flexdokters en Zilveren Kruis. Het zorgt ervoor dat ik als huisarts misschien wat meer tijd kwijt ben met telefonisch contact en e-mail, maar voor de patiënt scheelt het overbodige gesprekken en wachtmuziekjes. Daarnaast levert het snellere zorg op en bouw je als huisarts een persoonlijke band op met je patiënt.’

Bron: Biking Doctors