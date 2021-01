Twijfels en onvrede over levering coronavaccin AstraZeneca

AstraZeneca brengt het vaccinatiebeleid in Nederland en andere Europese landen in problemen. Nadat afgelopen vrijdag bekend werd dat de eerste levering van het AstraZeneca/Oxford-vaccin aan de Europese Unie veel kleiner zijn dan in eerste instantie was afgesproken (60% minder). Blijken er ook twijfels te bestaan over de werkzaamheid van het vaccin bij 65-plussers. Duitse journalisten van Handelsblatt en Bild melden de werkzaamheid beperkt is. Het AstraZeneca/Oxford-vaccin zou maar bij ruim één op de twaalf 65-plussers effectief zijn. En naar verluidt zijn er in Duitsland geruchten dat het vaccin volgens de regering niet voor ouderen zou worden toegelaten. Waarop zij zich precies baseren en of die bronnen helemaal betrouwbaar zijn, is echter niet duidelijk. Ouderen in Nederland worden voor het overgrote deel gevaccineerd met vaccins van Pfizer en Moderna.

Aanpassing Nederlandse vaccinatiestrategie door tegenvallende leveringen AstraZeneca

De boodschap van farmaceut AstraZeneca over tegenvallende leveringen van het coronavaccin betekent dat Nederland opnieuw moet kijken naar de volgorde en het tempo van inenting.

AstraZeneca kon volgens EU-commissaris Stella Kyriakides (Volksgezondheid) onvoldoende opheldering geven over de vertraging. Zij had maandagavond opnieuw overleg met het bedrijf, waarna ze klaagde over “gebrek aan helderheid en onvoldoende uitleg”. De Europese Commissie en de EU-landen hebben een gedetailleerde planning gevraagd van de leveringen en wanneer de verdeling plaatsvindt. Woensdag volgt nieuw overleg.