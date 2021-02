Netwerk van medisch specialisten denkt efficiënt mee met huisartsen

Huisartsen kunnen voortaan makkelijker een casus voorleggen aan een specialist, zonder dat de patiënt daarvoor meteen zelf naar het ziekenhuis hoeft. De huisartsen kunnen via een app overleggen met de ruim 150 medisch specialisten van het zogenoemde Prisma-netwerk. Zorgverzekeraar CZ gaat de komende drie jaar de samenwerking en kennisdeling tussen huisartsen en specialisten ondersteunen via het Prisma-netwerk. CZ doet dit samen met Siilo, het bedrijf achter het Prisma-netwerk.

Via de app bespreekt de huisarts de casus met medisch specialisten uit het multidisciplinaire netwerk. Patiëntgegevens zijn geanonimiseerd en foto’s kunnen eenvoudig worden bewerkt om bijvoorbeeld met pijlen specifieke details aan te wijzen. Even een specialist raadplegen kost huisartsen nu vaak veel tijd: de specialist is niet meteen te spreken en moet later worden teruggebeld, soms moet ook nog een andere specialist worden geraadpleegd. “Prisma combineert de voordelen van een verwijsbrief en telefonisch overleg”, zegt Paul Koning van Siilo. “Als huisarts heb je met Prisma de tijd om schriftelijk je patiënt goed te presenteren, als specialist heb je de tijd om je in te lezen en even na te denken. Aan de telefoon is dat toch lastiger en foutgevoeliger.” Het virtuele, specialistische Prisma-meedenkconsult verplaatst zo kennis naar de eerste lijn en geeft de eerste lijn zo een stevige steun in de rug.

Geen eigen risico voor de patiënt



Het beperken van verwijzingen naar het ziekenhuis heeft voor de patiënt als bijkomend voordeel dat die zijn eigen risico niet hoeft aan te spreken. Huisarts Corine de Jonge uit Terneuzen werkt al met Prisma en ziet nog een voordeel voor de patiënt: “Vanwege het coronavirus zijn veel mensen momenteel huiverig om naar het ziekenhuis te gaan. Door het Prisma-netwerk te raadplegen, verwijs ik alleen die patiënten die ook echt ziekenhuiszorg nodig hebben.”

CZ vergoedt deelname huisartsen



Via de regionale samenwerkingsverbanden krijgen de deelnemende huisartsen een Prisma-abonnement volledig door CZ vergoed. “De patiënt vaart er wel bij, Prisma neemt de zorg werk uit handen en het draagt bij aan het beheersen van de zorgkosten”, zegt CZ-programmamanager Zorginnovatie Jorien Esser.

Het is de bedoeling van Siilo dat meer zorgverzekeraars het gebruik van Prisma gaan stimuleren. Zorgverzekeraar Menzis heeft ook al een dergelijke samenwerking.

Bron: ZN