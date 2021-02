Nederland laat rug- en nekpatiënten in de kou staan!

Rug- en nekpatiënten krijgen nu al bijna twee maanden niet de chiropractische zorg die ze nodig hebben. Dit zijn 150.000 niet uitgevoerde behandelingen sinds de tweede lockdown! Zij worden door de Nederlandse overheid ernstig beperkt in hun keuzevrijheid voor een juiste behandelaar en lijden onnodig pijn zonder uitzicht op een oplossing.

Abrupt gestopt

Bij vele tienduizenden Nederlandse patiënten zijn sinds 15 december jl. abrupt de reguliere behandelingen bij de chiropractor gestopt. Dit komt doordat de Nederlandse regering per die datum de chiropractor niet op de lijst heeft gezet van uitgezonderde contactberoepen. De universitair opgeleide chiropractor is toen op één lijn gezet met onder andere de nagelstyliste en mocht daarom als zorgverlener ineens geen zorg meer verlenen. Dit geldt zelfs in geval van chronische en acute pijnklachten.

Oneindig veel leed

Deze fout in het coronabeleid veroorzaakt oneindig veel leed voor chiropractiepatiënten. Ook veel mensen in essentiële beroepen zoals verpleegkundigen, ambulancepersoneel en politieagenten mogen niet naar de chiropractor. Ook zij lopen met pijnklachten rond of vallen zelfs uit. Dit levert ons land alleen maar leed op en schade voor mensen, en dat geheel onnodig, want honderden chiropractoren zitten letterlijk te wachten om zorg te mogen verlenen. Als belangenvereniging voor patiënten chiropractie gaat ons dit zeer aan het hart.

Veel meer zorgkosten

“We krijgen bijna dagelijks berichten over hartverscheurend schrijnende gevallen. Mensen vertellen over het niet meer kunnen slapen van de pijn, te vergaan van de pijn en pijnstillers die niet meer helpen. Omdat chiropractoren geen (preventieve) zorg meer mogen leveren, staan onze leden letterlijk in de kou. Ik voorspel dat deze situatie op termijn ook nog tot veel meer zorgkosten gaat leiden door een hoger gebruik van pijnmedicatie en de inhaalzorg die nodig is” aldus Bouwe Doeven, voorzitter van de Belangenvereniging Patiënten Chiropractie. “Als belangenvereniging zijn wij een petitie gestart om de regering te vragen chiropractoren in ieder geval toe te staan chronische en acute pijnklachten te behandelen. Chiropractoren zijn uitstekend in staat om te beoordelen of een behandeling noodzakelijk is. Onze petitie is inmiddels meer dan 20.000 keer ondertekend, dat geeft maar aan hoezeer dit leeft.”

Minister legt aangenomen motie naast zich neer

Minister legt aangenomen motie naast zich neer en laat patiënten in de kou staanOp 20 januari 2021 heeft de Tweede Kamer met een grote meerderheid een motie aangenomen dat er een oplossing moest komen voor de zorg aan chiropractiepatiënten. Minister Van Ark heeft deze motie in de praktijk niet serieus uitgevoerd, zelfs naast zich neergelegd. Ze heeft enkel de fysiotherapeuten en huisartsen schriftelijk gevraagd de chiropractiepatiënten op te vangen.

De fysiotherapeuten hebben haar vervolgens laten weten dat zij slechts voor een deel van de chiropractiepatiënten zorg kan bieden. Voor een grote groep patiënten geldt dit niet, zij zijn afhankelijk van de chiropractoren. We hebben aan de Minister gevraagd om met ons in gesprek te gaan om tot een serieuze oplossing te komen voor deze groep patiënten.

Stilte

Er volgde enkel stilte. Daarmee laat Minister Van Ark duizenden Nederlanders onnodig pijn lijden. En dat terwijl de Minister haar beleid op andere punten wel degelijk heeft bijgesteld, versoepeld. Dat geldt bijvoorbeeld voor de medisch pedicure die nu terecht zelf kan inschatten welke behandelingen nodig zijn. Ook lazen we dat je inmiddels met jouw huisdier naar de trimsalon mag, zodat het arme dier geen pijn zal lijden door een vervilte vacht. Uiteraard gunnen wij dat elk dier. Maar die duizenden Nederlanders met pijn, die mogen van Minister Van Ark absoluut niet naar de chiropractor. Integendeel, er wordt gedreigd met zware boetes op elke poging van een chiropractor om een patiënt zorg te bieden. Begrijpt u het nog?

“Het aantal patiënten met ernstige klachten zal niet afnemen door gekwalificeerde zorgverleners zoals chiropractoren thuis te laten zitten, en evenmin zal dat reisbewegingen doen afnemen. De reisbewegingen nemen juist alleen maar toe door de zoektocht naar andere oplossingen.” Zo luidt de conclusie van de beroepsvereniging van chiropractoren, de NCA.

Waarom is Nederland zo’n eenzame uitzondering?

In landen zoals België, Duitsland, Engeland, Frankrijk, Zwitserland, de Scandinavische landen én alle Engelstalige landen is chiropractie een reguliere eerstelijnsbehandeling. Tijdens de lockdowns zijn de chiropractiepraktijken daar open, ze ontlasten de tweedelijns zorg. Nederland vormt een eenzame uitzondering op deze werkwijze: chiropractie wordt in ons land als alternatieve geneeswijze gezien. Dat zoveel andere landen hier heel anders over denken lijkt hier niet door te dringen.

De overkoepelende organisatie van chiropractoren (NCA) is al jaren in gesprek met onze overheid over het feit dat chiropractie tot de eerstelijns zorg behoort en dat de wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG) dringend aan een update toe is, maar tot op de dag van vandaag is er nog geen enkele vooruitgang geboekt. Wat is de reden dat ons land zo afwijkt ten opzichte van zoveel Westerse landen? Als belangenvereniging voor patiënten chiropractie vinden wij dit onbegrijpelijk. We zien in deze coronacrisis hoe pijnlijk dit verschil tussen de diverse landen uitpakt. Het kan toch niet de bedoeling van onze overheid zijn dat een Nederlandse patiënt naar het buitenland moet reizen om daar naar de chiropractor te gaan?

Persoonlijke noodkreten van patiënten

Als Belangenvereniging Patiënten Chiropractie ontvangen wij wekelijks berichten van patiënten met schrijnende verhalen, dit kan toch niet de bedoeling zijn in een welvarend en zorg verlenend land als Nederland?

“Ik ben whiplashpatiënt en sinds 30 jaar afhankelijk van chiropractie. Ik hoor dat minister van Ark de aangenomen motie afdoet met het zoeken naar oplossingen via fysiotherapeuten. Eindeloos en machteloos ben ik, deze minister wil dus chiropractie niet zien als medisch beroep. Dit over de hoofden van vele duizenden mensen die een chiropractische behandeling nodig hebben.

“Ik kom al ruim 15 jaar wekelijks 2x per week bij de chiropractor. Dit doe ik omdat ik anders de pijn niet kan verdragen. Ik gebruik dagelijks morfine en ik kan nu al bijna 2 maanden niet naar een chiropractor, terwijl iedere chiropractor wel wil helpen omdat ze weten dat we omkomen van de pijn. Ja echt, geen andere uitweg meer zien dan zachtjes wachten tot je doodgaat van de pijn. Weten jullie wel dat er zulke schrijnende gevallen zijn?”

Bron: Belangenvereniging Patiënten Chiropractie