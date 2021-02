UMCG onderzoekt effect prehabilitatie bij niertransplantatie-patiënten

De Nierstichting heeft een subsidie van €500.000 toegekend aan onderzoekers van het UMCG. Hiermee gaan zij een programma ontwikkelen om niertransplantatie-patiënten zo goed mogelijk voor te bereiden op de transplantatie via prehabilitatie. Prehabilitatie is er op gericht dat een patiënt zo fit mogelijk wordt vóór de operatie. In dit project wordt een programma gemaakt voor patiënten die op de wachtlijst staan voor een niertransplantatie. In deze studie gaan de onderzoekers na wat het effect is op algehele fitheid en kwaliteit van leven, sterfte en complicaties; dit zowel als de patiënten nog op de wachtlijst staan als na de transplantatie. Coby Annema, onderzoeker bij de sectie verplegingswetenschap van het UMCG, leidt het onderzoek.

Voor patiënten die een niertransplantatie moeten ondergaan is het belangrijk om zowel mentaal als fysiek in optimale conditie te verkeren; dit om de operatie goed te doorstaan en het herstel te bevorderen. Hun fitheid is vaak aangetast door hun nierziekte of door de dialyses. Prehabilitatie heeft veelbelovende resultaten opgeleverd bij andere patiëntengroepen en kan ook gunstig zijn voor patiënten die wachten op hun niertransplantatie. Het richt zich op het bereiken van veranderingen in levensstijl en bestaat uit fysieke training, voedingsadvies en stressvermindering. Door het aan te bieden vóór de operatie, is de kans groter dat patiënten een blijvend gezondere levensstijl aannemen.

Prehabilitatie bij transplantatie

Tot nu toe zijn prehabilitatie-programma’s nog niet vaak toegepast bij transplantatiepatiënten. Dit ook al omdat er nog weinig onderzoek is gedaan naar het effect er van. Het idee van dit onderzoek is dat een prehabilitatie-programma de algehele fitheid van een individuele nierpatiënt verbetert. Hierdoor kunnen ze de stress van de operatie beter weerstaan ??en zowel voor als na de transplantatie betere resultaten behalen.

Effect van individueel programma

In dit project wordt een prehabilitatie-programma ontwikkeld dat acceptabel en haalbaar is voor nierpatiënten op de wachtlijst; het kan worden afgestemd op hun individuele behoeften en persoonlijke omstandigheden. Daarna gaan de onderzoekers na wat het effect is van dit programma.

Nierstichting enthousiast

Mariette Kraayvanger, programmamanager Dialyse en Transplantatie bij de Nierstichting is heel enthousiast over dit programma: ‘Het onderzoek PreCareTx richt zich op prehabilitatie: een vorm van revalidatie maar dan voorafgaand aan transplantatie. Wij geloven dat dit grote winst kan opleveren voor de algehele conditie van patiënten en een sneller herstel na de ingreep. Ook beoordelingen van patiëntpanels onderstrepen dit. Daarom subsidiëren wij het project.’

Goede samenwerking

In dit project werken de afdelingen Gezondheidswetenschappen, Nefrologie, Revalidatie en de werkgroep prehabilitatie van het UMCG met elkaar samen. De resultaten van dit onderzoek zijn over 4 jaar te verwachten.

Groningen Leefstijl Interventie Model

Het UMCG vindt aandacht voor leefstijl heel belangrijk. Dit jaar is daarom het UMCG gestart met GLIM dat als doel heeft leefstijl te integreren in de behandelingen. GLIM omvat prehabilitatie (fitter maken van de patiënt voor operatie) en chronische leefstijlbegeleiding (tijdens behandeling en herstel). GLIM is de basis voor onderzoek en onderwijs als het gaat om leefstijlgeneeskunde. In 2021 wordt gestart met vier focusprojecten op de afdelingen MKA chirurgie, HPB chirurgie, Plastische chirurgie en het Groningen Transplantatiecentrum in nauwe samenwerking met het Centrum voor Revalidatie. GLIM geeft invulling aan het UMCG speerpunt healthy ageing in de zorg.

Zie ook bijgaande blog van de Nierstichting: https://nierstichting.nl/nieuws/2021/02/met-prehabilitatie-beter-herstel-na-transplantatie/

Bron: UMCG