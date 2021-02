Treant perfecte plek voor wetenschappelijke stages

De aantrekkingskracht van Treant als opleidingsziekenhuis wordt steeds groter. Dat geldt niet alleen voor de reguliere coschappen, maar ook voor de wetenschappelijke stages. Een toenemend aantal zesdejaars geneeskundestudenten strijkt voor zo’n stage in Emmen neer. ‘Qua persoonlijke begeleiding, ontwikkelingsmogelijkheden en sfeer is Treant de perfecte plek’, verzekert Mitchell Hobers.

Voor de inmiddels 28-jarige aios Cardiologie is ziekenhuislocatie Scheper bekend terrein. Hij kwam er niet alleen ter wereld, ook het laatste deel van zijn studie geneeskunde doorliep hij bij Treant. Tijdens z’n coschappen ontstond zijn voorliefde voor de cardiologie. ‘Het is een redelijk afgekaderd vakgebied en uiteindelijk ben ik een orgaanspecialist.’

Klinisch relevant

Vanwege zijn goede ervaringen als coassistent besloot Mitchell ook zijn zesde jaar bij Treant door te brengen. Gedurende zijn wetenschappelijke stage vergeleek hij de uitkomsten van 350 CT-scans met reguliere hartkatheterisaties. ‘Mijn onderzoek was klinisch zeer relevant en dat sprak mij enorm aan.’

Mitchell was tijdens zijn wetenschappelijke stage verzekerd van begeleiding op maat. ‘Ik kon de cardiologen laagdrempelig benaderen voor overleg en advies. Ze probeerden me echt te helpen en zo steeds een stukje verder te brengen.’ Daarbij kreeg hij veel verantwoordelijkheid. ‘De cardiologen kiezen voor bijsturing in plaats van aansturing. Daar leer je het meeste van.’

Meedenken

Verder werd hij tijdens zijn zesde jaar nauw betrokken bij verschillende vakgroepactviteiten. ‘Ik werd uitgenodigd voor videobesprekingen met hartchirurgen in Enschede en Groningen. Ook de wekelijkse assistenten- en casuïstiekbesprekingen waren heel interessant’, vertelt Mitchell. ‘Verder heb je als semi-arts toegang tot het volledige spectrum van medische literatuur.’

Mitchell roemt de prettige sfeer binnen de maatschap Cardiologie. ‘Er is ruimte voor kritische noten, ook als assistent mag je je mening geven en de dialoog aangaan. De cardiologen van Treant zitten niet te wachten op jaknikkers.’

Onderwijsminded

Ook Sally Mayle heeft goede ervaringen met Treant als opleidingsziekenhuis. Tijdens haar coschappen (als vijfdejaars student geneeskunde) ontdekte ze hoe onderwijsminded Treant is. ‘Artsen en andere medewerkers zijn altijd bereid om je verder te helpen, elke vraag wordt met enthousiasme beantwoord.’ Dankzij haar goede ervaringen besloot ze om haar Drentse avontuur te vervolgen. Ze werkte veertien weken als semi-arts bij de vakgroep Kindergeneeskunde en inmiddels legt ze de laatste hand aan haar wetenschappelijke stage.

Ze startte haar onderzoek naar zindelijkheidsproblemen bij kinderen in het UMCG, maar inmiddels is ze terug op ziekenhuislocatie Scheper. ‘Treant biedt qua patiëntenpopulatie volop mogelijkheden om extra patiënten te includeren. Dat komt de betrouwbaarheid van mijn onderzoek ten goede.’

Mooie opstap

Sally kan Treant als opleidingskliniek zeker aanbevelen. ‘Zowel als coassistent en semi-arts als tijdens je wetenschappelijke stage ben je verzekerd van begeleiding op maat. Er zijn regelmatig feedbackmomenten en Treant beschikt over een wetenschapscoördinator bij wie je laagdrempelig kunt aankloppen.’

Treant bleek voor Mitchell een ‘mooie opstap’ naar een toekomst als cardioloog. ‘Toen er een baan als arts-assistent in het UMCG beschikbaar kwam, heeft mijn supervisor meteen gebeld om mij aan te bevelen. Mede dankzij dat telefoontje is de keuze op mij gevallen’, glundert de aios Cardiologie. ‘Treant biedt carrièretechnisch dus ook volop kansen’, concludeert Mitchell. ‘Zo’n kruiwagen in de vorm van een aanbeveling is onbetaalbaar.’

[Foto: Treant Zorggroep]

Bron: Treant