Ondanks corona toch korte wachttijden voor bewegings- en pijnklachten

Het aantal coronapatiënten in ziekenhuizen daalt langzaam. Maar door de dreiging van een derde golf is het lastig voor ziekenhuizen om planbare zorg, zoals knie- en heupoperaties, te hervatten. Patiënten moeten maanden wachten. Dit terwijl de wachttijd in gespecialiseerde centra zoals ViaSana nu kort is. “We horen het ook van onze eigen patiënten. De angst voor corona zorgt ervoor dat zij een behandeling uitstellen. Onze kliniek werkt volgens de coronamaatregelen van het RIVM en kan daardoor veilige zorg leveren. We hebben juist nu de capaciteit om patiënten te behandelen. Binnen enkele dagen kunnen mensen een afspraak maken. Als hetzelfde gebeurt als vorig jaar, dan wordt de wachttijd in de zomer juist lang.” Zegt algemeen directeur Paul Kruijsen van Kliniek ViaSana.

Situatie vorig jaar



Kruijsen vertelt dat ViaSana tijdens de eerste golf in maart 2020 tijdelijk de deuren sloot: “We verleenden in die periode ondersteuning aan omliggende ziekenhuizen: noodzakelijke apparatuur werd uitgeleend, zorgmedewerkers gedetacheerd en hulpmiddelen werden beschikbaar gesteld.” De gespecialiseerde kliniek uit Mill ging na drie weken gefaseerd weer open. Maar veel patiënten stelden hun behandeling vanwege bewegings- en pijnklachten in de lockdown uit. Volgens Zorgdomein is het aantal verwijzingen vanuit huisartsen in 2020 tot wel 20% gedaald. En Vektis meldde dat er vorig jaar 100.000 operaties minder uitgevoerd zijn. Kruijsen: “Toen de maatregelen in de zomermaanden werden versoepeld, zagen we een enorme toestroom van patiënten. De wachttijden liepen op. We zijn bang dat dit komende zomer weer gebeurt, terwijl er juist nu plek is op ons spreekuur.”

Minder sportblessures



Ook orthopedisch chirurg Ralph Eijdems merkt de invloed van corona: “Ik zie de afgelopen maanden naar verhouding veel meer patiënten met artrose en andere ouderdomsklachten. Ook veel patiënten die lang moeten wachten in het ziekenhuis stappen voor een operatie over naar onze kliniek. Jonge mensen met sportblessures zie ik op mijn polikliniek veel minder. De competities liggen natuurlijk al sinds oktober stil en mensen gaan niet op wintersport. Op zich is het positief dat er minder blessures zijn, maar dat er minder mensen in beweging zijn is natuurlijk niet goed. Juist in deze tijd is sporten belangrijk. Het zorgt ervoor dat we gezond blijven en het virus beter kunnen weerstaan.”

Meer klachten door thuiswerken



Fysiotherapeut Diane Spanja van FysioSupport in Mill ziet tevens een verandering. “We zien diverse klachten die mogelijk te maken hebben met coronamaatregelen. Mensen kunnen klachten krijgen omdat ze minder bewegen, bijvoorbeeld doordat ze hun sport niet mogen beoefenen, of doordat ze langer achtereen achter de computer zitten. Ze missen niet alleen de beweging, maar ook het sociale aspect zoals de pauzewandeling met collega’s of het praatje bij het koffie-apparaat. En belangrijk is natuurlijk dat mensen die thuiswerken ervoor zorgen dat ze hun werkplek goed inrichten. Als je dagelijks uren achter een laptop werkt, moet je dat niet aan de keukentafel doen.”

Bron: ViaSana