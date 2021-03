Saskia Baas nieuwe voorzitter Raad van Bestuur Philadelphia

Saskia Baas (56) wordt per 1 juni voorzitter van de Raad van Bestuur van Stichting Philadelphia Zorg. Zij is op dit moment Directeur Publieke Gezondheid bij de gemeente Rotterdam; een functie waarmee ze tevens directeur van de GGD en de Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie (GHOR) Rotterdam-Rijnmond is. Bij Philadelphia volgt Baas Greet Prins op, die per 1 april 2021 bestuursvoorzitter bij KVK wordt.

Baas startte haar loopbaan in sales, marketing en strategie in de bankenwereld. In 2010 maakte zij de overstap naar de zorg. Zij bekleedde verschillende directie- en bestuursposities bij een aantal Rotterdamse ziekenhuizen, onder andere bij het Erasmus MC en het Havenziekenhuis. Sinds 2018 is zij als Directeur Publieke Gezondheid verantwoordelijk voor de GGD en de GHOR Rotterdam-Rijnmond.

GGD en de GHOR vol in het licht

Baas: ‘De coronapandemie heeft de GGD en de GHOR vol in het licht gezet. Met een uitstekend team vervullen we een sleutelrol door op grote schaal te testen, bron- en contactonderzoek te doen en te vaccineren. Met artsen, onderzoekers en veel partners in de zorg geven we richting aan het bestrijden van het virus en bewaken we de continuïteit van zorg. Daar ben ik als scheidend directeur enorm trots op.’

Nieuwe uitdaging

Bij Philadelphia wacht haar een nieuwe uitdaging. ‘Innovatie in de zorg, écht de cliënt centraal, dat was de focus al bij Philadelphia en daar ga ik nog verder invulling aan geven. Mensen ondersteunen het gewone leven te leiden, hun eigen leven, in een alsmaar veranderende samenleving. Ik zie er naar uit een rol te spelen bij het vinden van oplossingen die rechtstreeks betekenis hebben voor cliënten. Samen met de medewerkers, waarbij oog is voor een juiste balans tussen zorg en zakelijkheid. Het nieuwe motto van Philadelphia is ‘het beste uit elkaar’. Ik stroop met veel plezier mijn mouwen op om daaraan bij te dragen.’

Bron: Philadelphia