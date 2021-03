Nederland kan nu ook technologie van eigen bodem inzetten tegen de coronacrisis’

Het EMA heeft het coronavaccin van de Leidse farmaceut Janssen goedgekeurd, en dat is natuurlijk heel erg mooi nieuws. We mogen een gat in de lucht springen dat we nu ook dit vaccin met een sterk staaltje Hollandse glorie kunnen gebruiken. De Nederlandse technologie die hieraan ten grondslag ligt, is door de wereldwijde inspanningen van de wetenschap namelijk in recordtijd het lab uit en het land in gebracht. Nu hebben we vier goedgekeurde vaccins tot onze beschikking, exact een jaar nadat de WHO officieel de pandemie uitriep. Daar hebben dus ook de knappe koppen van Nederlandse bodem aan bijgedragen.

Bedrijven hebben het afgelopen jaar enorme risico’s genomen om vaccins te gaan maken, soms tevergeefs. Want een vaccin produceren is vele malen complexer dan een het bakken van een pannenkoek – en zelfs bij het bakken van pannenkoeken, mislukt de eerste steevast. Het produceren van een vaccin is het bereiden van een sterrendiner: noch de toegang tot de ingrediënten, noch de toegang tot het recept geeft garantie op een restaurantwaardig resultaat. Laat staan dat je in afwezigheid van keukencapaciteit binnen afzienbare tijd de hele wereld op een hoogstaande culinaire beleving kan trakteren.

Het in korte tijd opschalen van de productie naar ettelijke miljarden vaccins is geen sinecure en gaat dan ook zo nu en dan gepaard met tegenslag. De hele wereld kijkt mee, en iedereen wil liever vandaag dan morgen een prik in zijn arm. Geen wonder dat de productie nauwgezet gevolgd wordt en gepaard gaat met de nodige verhitte discussies en debatten. Hoopgevend daarin is dat grote bedrijven zonder een vergevorderd coronavaccin in de pijplijn nu andere vaccinmakers gaan helpen met de productie van vaccins. Ook in Nederland. Een fantastische ontwikkeling, want we kunnen alle hulp gebruiken zodat we zo snel mogelijk uit deze gezondheidscrisis komen.

Annemiek Verkamman is directeur van HollandBIO.