PGB-zorgverleners ontvangen vaccinatie-uitnodiging

De volgende groep zorgverleners in de vaccinatiestrategie van het RIVM [1] is aan de beurt, namelijk de PGB-zorgverleners. Verschillende zorgverleners ontvangen de uitnodiging voor vaccinatie middels de budgethouder. De groep zorgverleners werkzaam voor PGB-Zvw niet, SoloPartners de brancheorganisatie voor zzp’ers in de zorg[2] biedt uitkomst.Uitnodiging

Zvw-PGB

Zorgprofessionals die zorg verlenen aan cliënten met een PGB ingevolge de Zorgverzekeringswet (Zvw), ontvangen van hun cliënt bericht dat zij via SoloPartners een uitnodiging kunnen opvragen. De uitnodigingen worden verstrekt via de website van SoloPartners, https://vaccinatie.solopartners.nl Na het doorlopen van de stappen ontvangt de zorgverlener deze direct in zijn mailbox en kan de afspraak middels de GGD gepland worden.

Uitnodiging Wlz-PGB of Wmo-PGB

Komt het budget uit de Wet langdurige zorg (Wlz) of Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) dan worden de uitnodigingen, op naam van de zorgprofessional verzonden via de Sociale Verzekeringsbank(SVB) naar de budgethouder.

AstraZeneca-vaccin

Het vaccin dat de zorgverleners krijgen betreft AstraZeneca. Er is eerder gestopt met het vaccineren met dit vaccin echter afgelopen maandag weer hervat, aangezien het Europese Medicijn Agentschap heeft bevestigd dat de vaccinatie veilig is.[3] Zorgverleners die 65 jaar of ouder zijn krijgen een ander vaccin dat meer geschikt is voor deze leeftijd.

SoloPartners, dé brancheorganisatie voor zzp’ers in de zorg

Als brancheorganisatie ondersteunt zij de zzp’er in de zorg bij het voldoen aan wet- en regelgeving en komt zij op de voor de belangen van deze groep. Na een succesvolle bijdrage aan bereiken van zelfstandige zorgverleners in de wijkverpleging voor een vaccinatie-uitnodiging, is SoloPartners nu ook betrokken bij het verspreiden van uitnodigingen voor zorgverleners die PGB-zorg verlenen. Zij zijn van mening dat iedere zorgverlener een uitnodiging moet kunnen ontvangen. Of je kiest voor een vaccinatie is aan de zzp’er in de zorg zelf. SoloPartners volgt de ontwikkelingen in de zorg en verspreidt actuele en begrijpelijke voorlichting en informatie aan zzp’ers in de zorg. [1] https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2021/02/23/vaccinatiestrategie [2]

