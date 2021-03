Weerstand tegen kindonvriendelijke corona-sneltest

Kinderen worden sneller en vaker getest wanneer kindvriendelijke speekseltest voorhanden is

Ouders laten hun kinderen eerder en vaker testen wanneer dat kan met een kindvriendelijke speeksel sneltest. Dat blijkt uit onderzoek van Goffin Molecular Technologies onder ouders en verzorgers van basisschoolkinderen. Meer dan de helft van de ouders geeft aan dat hun kinderen bang zijn voor een test op basis van een keel- of neusswab.

Keel- of neusswabs

Het Gelderse bedrijf Goffin MT, gespecialiseerd in medische technologie en laboratoriumtoebehoren, wil met de enquête zicht krijgen op de noodzaak van en het draagvlak voor nieuwe testmethoden. “Testen is een belangrijk instrument om de continuïteit van het onderwijs te waarborgen, zien we”, zegt Goffin-directeur Eric van Vught. “Tegelijkertijd voelen we bij ouders weerstand om kinderen bloot te stellen aan tests waarbij keel- of neusswabs worden afgenomen. Wat wij graag willen weten, is of de bereidheid bij ouders om kinderen te laten testen toeneemt wanneer er testproducten beschikbaar zijn die minder invasief zijn voor hun kroost. Ook vinden we het interessant om te weten of ouders een tests die snel resultaat laat zien wel betrouwbaar genoeg vinden.”

Vertrouwen

“Over het algemeen is het vertrouwen in sneltests hoog”, zegt Van Vught daarover. Onder de COVID-19-tests geldt de PCR-test als de gouden standaard. De onderzoekers hebben nadrukkelijk onderzocht of ouders ook voldoende vertrouwen hebben in sneltests die over het algemeen minder betrouwbaar zijn dan een PCR-test. “We zien dan dat de respondenten die tests vertrouwen, maar met een slag om de arm. Slechts tien procent geeft aan blind te vertrouwen op een sneltest. Die tien procent wordt meteen gevolgd door ruim 50 procent die redelijk tot veel vertrouwen hebben in de stelling dat sneltests betrouwbaar zijn.”

Nog veel belangrijker vinden de ouders echter of het testen zelf door kinderen als traumatisch wordt ervaren. Het afnemen van keel- of neusswabs met een wattenstaaf is invasief en onaangenaam. De speekseltest is daarom duidelijk favoriet bij de ouders, zo blijkt, en dan nog het liefst wanneer die test afgenomen wordt in een bekende omgeving waar het kind zich veilig voelt. Veel, vooral jonge kinderen vinden het eng om getest te worden door mensen in beschermende kleding. Testen in de thuisomgeving heeft daarom duidelijk de voorkeur bij ouders. Ruim 70 procent geeft aan het vervelend te vinden om met een kind naar een testlocatie te gaan. Eenzelfde percentage van de respondenten zegt dat ze een speeksel sneltest prefereren boven een andere test.

Speekseltest

“Het voordeel van een speekseltest is dat er geen training nodig is voor het afnemen van een monster. Ouders kunnen hun kinderen zelf testen”, zegt Van Vught daarover. “De enquête leert ons dat daarmee veel weerstand tegen het testen van kinderen wordt weggenomen.”

Zelftests worden in Nederland nog maar mondjesmaat toegepast. Voordat een COVID-19-test als zelftest aangeboden mag worden, moet de producent daarvoor een ontheffing aanvragen. Tests waar zo’n ontheffing niet voor is verleend, mogen alleen door getraind personeel uitgevoerd worden.

Van Vught verwacht echter dat het zelftesten in Nederland snel een vlucht gaat nemen. Demissionair minister De Jonge heeft deze week de verwachting uitgesproken dat studenten mogelijk eind april weer naar college kunnen. Eén van de maatregelen die hij als randvoorwaarden noemt, is een dagelijkse zelftest. “We hoorden de minister zeggen: “even tandenpoetsen, een sneltest en naar college.” Hij sorteert daarmee voor op een brede uitrol van het zelftesten in de anderhalve-metermaatschappij”, aldus Van Vught.

Basisschoolkinderen

Het testen van basisschoolkinderen gebeurt tot op heden uitsluitend op vrijwillige basis bij kinderen die in quarantaine zijn omdat zijzelf of een klasgenoot in contact zijn geweest met een besmette persoon. Leerlingen en onderwijspersoneel die zich niet laten testen mogen pas na tien dagen uit quarantaine, mits ze geen klachten hebben. Wanneer echter tijdens een test geen COVID-19 besmetting wordt vastgesteld, kan die verplichte quarantaineperiode tot vijf dagen teruggebracht worden. Kinderen kunnen daardoor eerder naar school en zijn minder afhankelijk van online onderwijs.

Bron: Goffin Moleculair Technologies