Project MARCH neemt de eerste stap om exoskeletten klaar te maken voor dagelijks gebruik

Project MARCH heeft via een virtuele presentatie gisteravond het design van hun nieuwe exoskelet, de MARCH VI, gepresenteerd. Met dit nieuwe ontwerp richt het studententeam van de TU Delft zich vooral op het exoskelet geschikt te maken voor dagelijks gebruik. Op basis van het nieuwe design en de uitwerking daarvan in het fysieke exoskelet wil het team eind augustus een rondje kunnen lopen door het centrum van Delft. Dit seizoen werkt het team bovendien met Koen van Zeeland, de nieuwe bestuurder van het exoskelet.



Verbeteringen in het exoskelet van MARCH VI



Innovaties in het exoskelet van het zesde team zijn:

Een diepte camera: dit zijn de ‘ogen’ van het exoskelet. Hierdoor ziet de camera waar het exoskelet kan lopen en pas daarop de gewenste stap- en loop-patronen aan.

Druksensoren in de schoenzool: op onbekend terrein is het ook belangrijk dat het exoskelet – om de balans te bewaren – weet wanneer er een stap is genomen. Met behulp van druksensoren weet het exoskelet of de piloot nog aan het leunen is of de beweging al heeft afgerond.

Verdubbeling van de batterijcapaciteit: we hebben de batterijcapaciteit verdubbeld en een quick release systeem ingebouwd waardoor de batterij er makkelijk uit kan en opgeladen worden. De langere batterijduur is belangrijk voor dagelijks gebruik.

Toevoeging van een scharnier bij de heup voor makkelijke instap in het exoskelet: het been van het exoskelet kan nu een extra 60 graden opengeklapt worden naar buiten, waardoor de piloot makkelijker van zijn rolstoel naar zijn exoskelet komt.

De exoskelet structuur is geoptimaliseerd: hierdoor wordt er minder materiaal gebruikt. Verder zijn de kappen zo gebouwd dat spatwater en viezigheid niet het exoskelet kan binnendringen.

Voorgaande jaren lag de focus van de teams vooral op vernieuwingen in het exoskelet om obstakels, zoals een schuine helling of ongelijke ondergrond, te overkomen. Deze obstakels werden indoor getest met als hoogtepunt de deelname aan de Cybathlon, een jaarlijkse internationale wedstrijd voor (robotische) oplossingen voor mensen met een handicap.



Exoskelet als alternatief hulpmiddel met belangrijke gezondheidsvoordelen



Project MARCH ziet de toekomst van het exoskelet als assistive device en niet als vervanging van de rolstoel. Het lopen in een exoskelet biedt voor mensen met een dwarslaesie veel gezondheidsvoordelen, zowel mentale als fysieke voordelen zoals versterking van de spieren en botten, verbeterde doorbloeding, darm- en blaas werking en vermindering van zenuwpijn.



Nieuwe bestuurder Koen

Dit jaar werkt het zesde team van Project MARCH met een nieuwe piloot, Koen van Zeeland. Hij volgt de vorige ‘piloot’ Sjaan Quirijns op, die zich 3 jaar lang heeft ingezet voor vorige Project MARCH teams. Koen heeft al ervaring met exoskeletten nadat hij in 2013 is gediagnosticeerd met een dwarslaesie en daardoor in het exoskelet van de Sint Maartenskliniek, genaamd Rewalk, heeft mogen lopen. Sinds dit jaar is hij de piloot van Project MARCH en luistert het team naar zijn wensen als gebruiker. De samenwerking met Koen is essentieel om tot de juiste en gebruiksvriendelijke innovaties te komen.



De next steps voor MARCH VI



Chief Engineer Eva van Houwelingen zegt: “Dit is het begin van een generatie exoskeletten die echt afgestemd zijn op de dagelijkse leefomgeving en situaties van de bestuurders, mensen met een dwarslaesie. Na de presentatie van het nieuwe innovatieve design voor het nieuwe exoskelet, zullen we beginnen met het assembleren van alle onderdelen. In mei verwachten we van start te kunnen gaan met het trainen met Koen. Ons ultieme doel: in augustus met Koen en het exoskelet in het centrum van Delft rondlopen.“





Over Project MARCH



Project MARCH is een studententeam van de TU Delft dat zich jaarlijks inzet om een exoskelet te ontwikkelen voor iemand met een dwarslaesie. Met dit exoskelet, een robotisch motorisch harnas, kan iemand met een dwarslaesie weer opstaan en lopen. Het Project MARCH team wisselt elk academisch jaar waarbij een nieuw team met studenten zich een jaar vrijwillig inzet om een nieuw exoskelet van punt nul te ontwerpen en te produceren waarbij het team wel voortbouwt op de kennis van voorafgaande teams. Dit jaar is alweer het zesde team wat hiermee aan de slag gaat. De visie van Project MARCH is om zo met technologie de kwaliteit van leven van mensen met een dwarslaesie te verbeteren. www.projectmarch.nl