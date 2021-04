Versneld extra vaccins voor ziekenhuispersoneel

Ziekenhuispersoneel dat in direct contact staat met patiënten krijgen versneld extra vaccins. Dat hebben de ministers Hugo de Jonge (VWS) en Tamara van Ark (Medische Zorg en Sport) vanavond besloten, na overleg met Ernst Kuipers (voorzitter Landelijk Netwerk Acute Zorg) en Ad Melkert (voorzitter Nederlandse Vereniging voor Ziekenhuizen). Het gaat om zorgmedewerkers in de ziekenhuizen met direct contact met patiënten die daardoor risico lopen op besmetting. Door de toenemende druk op de ziekenhuizen door de derde golf kunnen de ziekenhuizen zich geen uitval door ziekte veroorloven. De komende weken zijn cruciaal.

Het gaat om 35 duizend vaccins van Janssen. Hiervan is maar één prik nodig. Begin dit jaar gingen 40 duizend vaccins naar de medewerkers in de acute Covid-zorg. Twee weken geleden zijn er opnieuw bijna 40 duizend AstraZeneca-vaccins uitgereden naar de ziekenhuizen voor een aanvullende vaccinatieronde onder het acute zorg-personeel. Ziekenhuizen die deze vaccins (deels) nog niet gebruikt hebben vanwege het besluit op 2 april om het prikken met AstraZeneca onder de 60 jaar uit voorzorg te pauzeren, kunnen deze inzetten voor hun medewerkers boven de 60 jaar nu is besloten om AstraZeneca alleen nog boven de 60 jaar in te zetten. Met de extra 35.000 Janssen-vaccins kunnen meer medewerkers, waaronder de medewerkers die aanvankelijk met AstraZeneca gevaccineerd zouden worden maar nog niet aan de beurt waren gekomen, worden gevaccineerd.

Het streven is om de komende weken het andere medische personeel met direct patiëntencontact met aanvullende leveringen aan vaccins in de ziekenhuizen te prikken.

“Gezien de grote drukte in de ziekenhuizen met Covid-patiënten in deze derde golf en de noodzaak om de reguliere zorg zoveel mogelijk op peil te houden, wil het kabinet alles doen om de mensen in de ziekenhuizen op de been te houden,” aldus de twee bewindspersonen.

Ook de ziekenhuizen blijven AstraZeneca zoals gezegd doorprikken aan medewerkers in de directe patiëntenzorg boven de 60 jaar en aan medewerkers die al een eerste AstraZenecaprik hebben gekregen. Dit is in lijn met het advies van de Gezondheidsraad en het besluit van minister de Jonge deze week over AstraZeneca.

Het Janssen-vaccin komt deze week voor het eerst aan in Nederland. Ongeveer de helft van die levering is voor de zorgmedewerkers in de ziekenhuizen. In totaal zijn nu 115.000 vaccins beschikbaar gesteld voor deze groep. In het tweede kwartaal komen er zo’n 16,5 miljoen vaccins beschikbaar in Nederland – waarvan 3 miljoen Janssen.