Samen grenzen verleggen met en voor mensen met MS

‘De best-passende zorg bieden aan mensen met Multiple Sclerose (MS) en samen met hen grenzen verleggen’. Met die intentie willen het Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ) en Jan Kelders sr. de krachten bundelen. Doel: realisatie van het Steenenburg Brain Center op het voormalige Land van Ooit in Drunen. Een nieuw concept in Nederland, ontstaan uit een inspirerende samenwerking, dat zal leiden tot samensmelting van hoogwaardige patiëntenzorg, innovatie vanuit het bedrijfsleven én wetenschappelijk onderzoek. En dat allemaal onder één dak, in een ‘healing environment’ op een prachtig landgoed en onder de rook van het JBZ en

’s-Hertogenbosch.

Een plek waar álles draait om MS. Van onderzoek tot behandeling, van molecuul tot mens. Alle expertise die je nodig hebt, en dan ook nog in een prettige en huiselijke sfeer. In een omgeving waar je je geen ‘patiënt’ hoeft te voelen. Het zijn enkele van de voordelen die mensen met MS aangeven in het verkennend onderzoek dat afgelopen jaar heeft plaatsgevonden. Met het tekenen van een intentieverklaring tussen Jan Kelders sr. en het JBZ wordt nu een belangrijke volgende stap gezet in de gezamenlijke toekomstplannen. Het MS Expertisecentrum JBZ en de MS tak van het JBZ revalidatiecentrum Tolbrug hebben de intentie om te verhuizen naar het toekomstige Steenenburg Brain Center in Drunen. Een ambitieus initiatief van Jan Kelders sr. dat mede dankzij de support en inzet van de Gemeente Heusden, wethouder Mart van der Poel en provincie Noord-Brabant gerealiseerd gaat worden.

Vlak bij het gerestaureerde kasteel Steenenburg komt een medisch centrum (Health Campus), waarin in één gebouw diagnostiek (zoals MRI- en laboratoriumonderzoek), patiëntenzorg (inclusief infuusbehandelingen en poliklinische revalidatiebehandeling), wetenschappelijk onderzoek, ontwikkeling én innovatie op MS gebied zullen samenkomen.

De mens met MS staat centraal



MS is een aandoening met veel impact op de kwaliteit van leven. Niet alleen op lichamelijk, maar ook op psychisch en sociaal gebied. Piet-Hein Buiting, voorzitter Raad van Bestuur JBZ: “Het gaat ons om de mens en zijn of haar gezondheidswelzijn. Om ervoor te zorgen dat mensen met MS in hun dagelijks leven kunnen blijven doen wat zij belangrijk vinden, moeten zorg en ondersteuning anders vorm worden gegeven. Multidisciplinair en in nauwe samenwerking met zijn of haar persoonlijke netwerk. Het samensmelten van patiëntenzorg, leefstijlcoaching, bedrijfsleven én wetenschappelijk onderzoek op een medische campus met volledige focus op MS zal leiden tot een geheel nieuwe manier van zorgverlening.”

Een hoger plan

Jan Kelders sr. is reeds sinds jaren een gewaardeerde relatie van het JBZ. Hij heeft bijgedragen aan de realisatie van vele medische projecten, ook voor het JBZ. Zo heeft hij mede aan de basis gestaan van het oncologisch centrum (het MOC). Een van zijn grote drijfveren voor het ontwikkelen van het Brain Center is het feit dat zijn dochter MS heeft. Hij ziet van dichtbij wat het betekent om met MS te leven. Gezamenlijk met de MS neurologen en de Raad van Bestuur van het JBZ deelt hij de visie om de zorg voor mensen met MS te verbeteren en een Health Campus vorm te geven. Jan Kelders: “In de campus maken we gebruik van de laatste inzichten met betrekking tot de behandeling van MS, dankzij nauwe samenwerking, nationaal én internationaal, met wetenschappers en innovatieve start-ups. Met het JBZ als partner kunnen we de zorgverlening van de toekomst voor mensen met MS in een versneld tempo naar een hoger plan tillen.”

Op naar de toekomst

In de komende fase van het project wordt de ontwikkeling en realisatie van het MS Expertisecentrum JBZ binnen Steenenburg Brain Center verder uitgewerkt. Ook de input van mensen met MS krijgt een belangrijk aandeel in de uitwerking van de plannen. Zij weten als geen ander welke zorg het beste bij hen past. Marcel Garssen, een van de vier MS neurologen van het JBZ, is enthousiast: “Het is prachtig om te zien hoe zorg, wetenschap en bedrijfsleven elkaar hebben weten te vinden in dit geweldige project. Het belangrijkste uitgangspunt is dat alles wordt georganiseerd om de mensen met MS heen. Mensen kunnen naar eigen wens en behoefte hun eigen regie voeren, ondanks alle uitdagingen waar zij op fysiek of ander gebied mee te maken hebben of krijgen. Door het gestructureerd verzamelen van de vele beschikbare data verbeteren wij samen met mensen met MS en met hun naasten continu de zorg. Ook innovatie-, wetenschappelijke- en zorgpartners kunnen vanuit de directe omgeving actief bijdragen aan zorgverbetering. Samen willen wij grenzen verleggen voor alle mensen met MS, om zo een optimale kwaliteit van leven te bereiken en te behouden.”

Bron: Jeroen Bosch Ziekenhuis