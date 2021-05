Prehabilitatie: Zo fit mogelijk de operatie in

In de sportzaal van het Jeroen Bosch Ziekenhuis trapt een groep oudere patiënten stevig door op de pedalen van hun hometrainer. Hun doel? Zo fit mogelijk hun oncologische operatie ingaan. Want een zware operatie ondergaan is topsport. In het Jeroen Bosch Ziekenhuis worden oudere patiënten daarom begeleid met een intensief trainingsprogramma, gecombineerd met voeding. Waar we patiënten voorheen adviseerden om zelf aan de slag te gaan, kunnen we dankzij dit prehabilitatieprogramma hen maximale ondersteuning bieden op alle vlakken. Dat gebeurde al bij oudere patiënten die een darmkankeroperatie nodig hebben en is nu uitgebreid naar ouderen die blaaskanker hebben. De wens is deze ondersteuning bij meer operaties te gaan bieden.

Pilot voor blaasverwijdering bij ouderen

De pilot voor ouderen bij blaasverwijdering is een intensief traject, vertelt Maria Verhoeven. Als casemanager/oncologie verpleegkundige speelt zij een belangrijke rol bij de mentale ondersteuning van patiënten. “Zelf actie kunnen ondernemen, geeft mensen een positieve stimulans om aan hun gezondheid te werken. Als je een grote operatie moet ondergaan, kan het voelen dat je je lot in de handen van de zorgverleners legt. Mensen willen zelf ook iets doen om beter met hun ziekte om te gaan, om sneller op te knappen.”

Oudere patiënten kunnen extra kwetsbaar zijn vanwege een minder goede conditie, en het hebben van meerdere aandoeningen. Hierdoor is de kans op complicaties bij een operatie groter en duurt het herstel langer. De eerste, voorzichtige resultaten bij darmkankeroperaties laten zien dat complicaties na de operatie met 34% zijn afgenomen. Ook zijn er 68% minder heropnames. Een bijkomend voordeel van het prehabilitatieprogramma kan zijn dat de leefstijl van de patiënt blijvend veranderd in positieve zin.

Eigen regie

Een van deze mensen is meneer van Uden. “Als het voor jou goed is, dan moet je alles geven. Zo zit ik in elkaar,” vertelt hij. Drie keer in de week bracht zijn dochter hem naar het JBZ om samen met lotgenoten te sporten. “Ik heb COPD, dus dacht ik dat ik niet meer lucht kon krijgen. Maar mijn fysiotherapeut Frank zei ‘Let maar eens op’. Na zes weken merkte ik dat mijn conditie echt verbeterd was. Dat ik zelf iets kan doen, geeft me een goed gevoel.”

Inmiddels heeft meneer Van Uden de operatie achter de rug, vertelt uroloog Saskia van der Meer. “Tijdens de operatie merkten we dat zijn conditie dusdanig verbeterd was dat hij de operatie goed kon ondergaan. Zonder dit traject had hij niet met de laparoscopische robot-geassisteerde methode geopereerd kunnen worden omdat hij de drukken niet goed aan kon in de buik. Het is heel mooi om met zo’n enthousiaste patiënt dit project te mogen starten.”

Toekomst

Op de afdeling Urologie verder onderzoek gedaan naar het effect van prehabilitatie op ligduur, complicaties en het mentaal welbevinden van de patiënt.

Op dit moment worden de plannen gemaakt om het prehabilitatieprogramma op grotere schaal in te zetten voor verschillende operaties in het Jeroen Bosch Ziekenhuis. Ook zoeken we actief de samenwerking op met de 1e lijn. Zo kunnen we samen een passend programma bieden, dichtbij huis en op de manier die nog toegankelijker is voor de oudere patiënt.

Dit programma is mede tot stand gekomen dankzij een donatie van Stichting Vrienden JBZ.

Bron: Jeroen Bosch Ziekenhuis