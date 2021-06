2000ste Beeldbelconsult in Bernhoven

Met het uitbreken van de COVID-19 pandemie werd een fysiek bezoek aan het ziekenhuis ingewikkelder. En dat betekende nieuwe contactmogelijkheden voor patiënten: het beeldbellen werd breed geïntroduceerd. En met succes, in Bernhoven vond vandaag het 2000ste belconsult plaats.

Enthousiast

Internist-oncoloog Allert Vos heeft zojuist een beeldbelconsult afgesloten. De 2000ste sinds april 2020 toen COVID-19 uitbrak. Hij is zeer enthousiast over deze mogelijkheid. “En dat geldt trouwens ook voor de meeste patiënten”, zegt Vos. “Zelfs als het moeilijke gesprekken gaan worden, hoor ik van patiënten terug dat zij het prettig vinden dat dit via een beeldverbinding kan. Natuurlijk zijn er mensen die bezorgd zijn over de techniek, werkt het wel of werkt het niet? Toch is dat geen drempel want ik leg dan uit dat als het een keer niet werkt ik de mensen nog altijd met de gewone telefoon kan bellen.”

Ook verpleegkundig specialist Joris van Extel vindt beeldbellen een geweldig goed alternatief en onderschrijft wat Allert Vos zegt. “Juist bij moeilijke gesprekken blijkt dat mensen het op prijs stellen dat zij dit gesprek in hun eigen omgeving kunnen voeren. Desgewenst kunnen daar dan ook meerdere dierbaren bij aanwezig zijn.” De digitale onzekerheid ziet Van Extel wel, zeker bij 70-plussers. “Toch is die drempel vaak snel genomen. Er is altijd wel een zoon of dochter die de eerste keer meehelpt.”

In gesprek met hele familie

Dat is ook de ervaring van cardioloog Sander de Vos: “Als je aan iemand wilt uitleggen dat hij of zij aan een hartklep moet worden geopereerd is het fijn als er familie bij is. In coronatijd was dat moeilijk. Dankzij beeldbellen kwam ik soms in gesprek met de hele familie die om de keukentafel zat, dat leverde een ontspannen sfeer op waar iedereen in de familie vragen kon stellen. Ook na corona gaat de vakgroep cardiologie verder met beeldbellen waar mogelijk, omdat patiënten dit van ons verlangen. Het scheelt soms een bezoek aan het ziekenhuis van iemand die bijvoorbeeld slecht ter been is.”

Beeldbellen is een verworvenheid van de coronapandemie die ook in het post-COVID tijdperk zal blijven is de overtuiging van de betrokken behandelaars. “De uitdaging is om de toepassing nóg laagdrempeliger te maken. Natuurlijk blijft een bezoek aan het ziekenhuis mogelijk, al helemaal als lichamelijk onderzoek nodig is of bij aanhoudende fysieke klachten. Met andere woorden: als het moet, kan iemand altijd naar het ziekenhuis komen.”

Verder is het in alle opzichten gelijk aan een fysiek consult in de spreekkamer. Bernhoven maakt dan ook werk van beeldbellen en gaat het zo breed mogelijk aanbieden.

Bron: Bernhoven