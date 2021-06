Medische badbevalling in het Spaarne Gasthuis

Vanaf 1 juni is het voor zwangeren met een medische indicatie mogelijk om in het Spaarne Gasthuis in bad te bevallen. Om dit te vieren zullen de eerste drie badbevallingen door het Vrouw & Kind centrum gefinancierd worden.

Voor de badbevalling is een speciaal bad beschikbaar, die is ontworpen om op een veilige manier te bevallen. Het bad wordt opgezet in de bevalsuite waar de zwangere met haar partner verblijft. Het bad wordt gevuld met warm water. Bevallen in warm water heeft meerdere voordelen.

Makkelijker en sneller

Helma, obstetrieverpleegkudige, legt uit: “Door het warme water ontspant het lichaam en wordt er endorfine aangemaakt. Endorfine heeft een pijnstillende werking, waardoor de weeën beter opgevangen kunnen worden. Hierdoor kan de bevalling makkelijker en sneller gaan”. Daarnaast ben je in het water gewichtsloos waardoor je sneller van houding kunt wisselen.” De medische badbevalling vindt plaats onder verantwoordelijkheid van de klinisch verloskundige of arts-assistent onder supervisie van de gynaecoloog. Deze maakt de afweging of de badbevalling veilig en mogelijk is voor moeder en kind.

De kosten voor een badbevalling zijn €85 en worden ter plekke met de pinpas afgerekend. Vrouwen die gebruik willen maken van het bevalbad kunnen dit kenbaar maken bij de gynaecoloog of verpleegkundige in het ziekenhuis.

Bron: Spaarne Gasthuis