Jongeren vanaf 12 jaar met medisch risico uitgenodigd voor coronavaccinatie

De eerste jongeren met een medisch risico geboren in de periode 01-01-2004 en 30-06-2009 kunnen vanaf vandaag een vaccinatieafspraak bij de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst maken. Zij ontvangen hiervoor een uitnodiging van hun huisarts. Bij de GGD krijgen zij het vaccin van BioNTech/Pfizer. Met een speciale code kunnen ze online of telefonisch een afspraak inplannen.

Kwetsbare jongeren

De jongeren die nu worden uitgenodigd voor een coronavaccinatie zijn de 12 tot en met 17-jarigen die jaarlijks worden uitgenodigd voor de griepprik of jongeren met het syndroom van Down. Zij krijgen in de komende weken een uitnodiging via de huisarts en kunnen daarmee een afspraak maken bij de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst . 12-17-jarigen uit de doelgroep die in een instelling wonen, worden vanaf deze week in hun instelling gevaccineerd. Ook jongeren met kanker krijgen binnenkort een uitnodiging, zij kunnen half juli worden gevaccineerd in het Prinses Máxima Centrum in Utrecht. In totaal worden naar verwachting 60.000 tot 100.000 jongeren uitgenodigd. Vaccinatie blijft altijd vrijwillig.

Kwetsbare jongeren met obesitas en jongeren die in aanmerking komen voor een vaccinatie omdat zij in huis wonen met een kwetsbare huisgenoot, krijgen op een later moment een uitnodiging. Deze route wordt nog uitgewerkt.

Advies Gezondheidsraad

De Gezondheidsraad adviseerde eerder om deze jongeren te vaccineren omdat zij vergeleken met gezonde kinderen een verhoogd risico hebben op een ernstig beloop van COVID-19 of omdat angst voor een besmetting hen nog altijd beperkt in hun dagelijks leven. Eerder in de vaccinatiecampagne werden 16-18-jarigen met een medisch hoog risico al uitgenodigd voor een vaccinatie.

Bron: RIVM