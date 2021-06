Positieve Gezondheid:”Aandacht voor wat betekenisvol is voor de patiënt”

Steeds meer artsen en andere zorgmedewerkers ervaren dat het voeren van een ánder gesprek met de patiënt veel oplevert. De focus ligt niet op ziekte, maar op wat er wél kan en wat de patiënt zelf belangrijk vindt in zijn of haar leven. Met dit concept, dat bekend staat als Positieve Gezondheid, heeft de zorgprofessional nadrukkelijk oog voor wat betekenisvol is voor de patiënt. Het zojuist verschenen Handboek Positieve Gezondheid in de huisartspraktijk geeft hiervoor nuttige handvatten en inspiratie.

Positieve Gezondheid werkt met het zogenaamde spinnenweb, dat staat voor de zes dimensies: lichaamsfuncties, mentaal welbevinden, zingeving, kwaliteit van leven, meedoen en dagelijks functioneren. Door samen met de patiënt dit spinnenweb in te vullen, krijgt de zorgverlener een duidelijk beeld van waar de patiënt aan kan en wil werken. Huisarts Hans Peter Jung, een van de auteurs van het boek: “In de verhalen van patiënten, dragen zij vaak zelf een oplossing aan. Dat geeft mij als huisarts rust en patiënten voelen zich meer gehoord. Belangrijker nog is dat mensen juist in deze tijd met Positieve Gezondheid inzicht krijgen in wat ze zélf kunnen doen aan hun gezondheid en het versterken van (mentale) veerkracht. Het is een win-winsituatie.”

Nu het concept Positieve Gezondheid steeds meer voet aan de grond begint te krijgen in de zorg, werd het tijd voor een boek. Dat is geschreven door Machteld Huber (voormalig huisarts en grondlegger van Positieve Gezondheid), Karolien van den Brekel (huisarts in Leidsche Rijn) en bovengenoemde Hans Peter Jung (huisarts in Afferden). De twee huisartsen werken dagelijks in hun praktijk volgens het concept van Positieve Gezondheid. Alle auteurs zijn verbonden aan het Institute for Positive Health (IPH).

Het Handboek Positieve Gezondheid zit boordevol tips, vertelt over de ontstaansgeschiedenis en geeft praktijkvoorbeelden. Het neemt de lezer mee in het gedachtegoed van Positieve Gezondheid maar nodigt bovenal uit om met Positieve Gezondheid aan de slag te gaan in de spreekkamer, in de praktijkorganisatie en in de wijk. Want juist in samenhang zit de kracht.

Het handboek is bedoeld voor professionals in de huisartspraktijk – en voor wie daarvoor in opleiding is. Maar het is ook uitermate geschikt voor geïnteresseerden in het gedachte goed en iedereen die aan de slag wil met Positieve Gezondheid.

ISBN: 9789036826525 | Prijs: € 49,95. Uitgeverij: Bohn Stafleu van Loghum in Houten, www.bsl.nl/shop