Bestseller Temperamentvolle kinderen nu volledig herzien

Eva Bronsveld bracht met haar bestseller Temperamentvolle kinderen, die in 2014 verscheen, tienduizenden ouders herkenning en handreikingen voor talloze uitdagende situaties met hun kind. Het boek is nu volledig herzien, inhoudelijk up-to-date en sluit qua look and feel aan bij de gelijknamige onlinecursus. Temperamentvolle kinderen is sinds jaar en dag één van de best verkopende boeken op het gebied van kind en opvoeding.



Kan een verkeerd gesneden boterham aanleiding zijn voor een epische huilbui? Blijft jouw kind koppig bij een standpunt, wat je ook probeert? Temperamentvolle kinderen reageren, meer dan andere kinderen, uiterst gevoelig op invloeden uit de omgeving. Ze uiten zich vaak eigenwijs, intens of zijn snel van hun stuk gebracht. Strenger zijn werkt averechts. Hun gedrag negeren heeft geen zin. Een temperamentvol kind vraagt begrip, betrouwbaarheid, zorgvuldige aandacht en een goede afstemming.



In het boek Temperamentvolle kinderen biedt opvoedkundige Eva Bronsveld handvatten voor het opvoeden van intense, gevoelige kinderen. Zo wordt je kinds temperament een kracht in plaats van een hindernis.



‘Eva schrijft praktisch en liefdevol, met oog voor ouder en kind. Absoluut een aanrader’ – Kinderpsycholoog & opvoedkundige Tischa Neve



‘Raar en wild gedrag? Dankzij Eva zie je dat heel anders, en begrijp je je kind pas goed’ – Klinisch psycholoog Nina Mouton







Over de auteur



Eva Bronsveld is dé expert op het gebied van temperamentvolle kinderen. Als veelgevraagd spreker inspireerde ze al duizenden ouders en professionals in een praktische en liefdevolle aanpak waardoor kinderen echt gezien worden en tot bloei komen. Daarnaast verschijnt ze met regelmaat in diverse (vak)media.

Temperamentvolle kinderen | Auteur: Eva Bronsveld | ISBN: 9789021583709 | Pijrs: €20,99 | Verschijnt op 20 juli 2021

Bron: Kosmos