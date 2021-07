Noordhoff en Studytube bundelen hun krachten

Nieuw centraal leerplatform voor de zorg

Noordhoff Professional, de leerpartner voor de zorgsector en Studytube, het snelst groeiende online leerplatform, slaan de handen ineen. Samen gaan ze leren en ontwikkelen voor zorgmedewerkers laagdrempelig en eenvoudig maken. Bovendien ondersteunen ze zorgorganisaties bij de persoonlijke en professionele ontwikkeling van hun medewerkers. Vanaf dit najaar is deze unieke totaaloplossing voor leren en ontwikkelen in de zorg beschikbaar.

Een leven lang leren stimuleren, het volledige potentieel van iedere professional centraal stellen en voortdurend uitdagen. Vanuit die kerngedachten hebben Noordhoff Professional en Studytube de krachten gebundeld.

Beste van twee werelden

Bij Noordhoff ontwikkelt een 80-koppig team geavanceerde leeroplossingen voor de zorg. Bij Studytube werkt een team van 120 medewerkers aan de innovatie en versterking van de leeromgeving, met een uitgebreide online trainingsbibliotheek, een geïntegreerde auteursomgeving en een catalogus met het aanbod van toonaangevende opleiders. Dat betekent kwalitatieve content op een innovatief platform. Het resultaat van de nauwe samenwerking tussen deze specialisten is een veelzijdige opleidingspartner voor de zorg, met een breed aanbod voor persoonlijke ontwikkeling en professionele groei.

Intensieve samenwerking

De twee marktleiders gaan intensief samenwerken. Noordhoff richt zich vanuit haar kennis, didactiek en contentontwikkeling op het verder ontwikkelen van hoogwaardige digitale leerinhoud, terwijl Studytube haar expertise op het gebied van leerprocessen en softwareontwikkeling inzet voor het verder versterken van het leerplatform, met nieuwe functionaliteiten, specifiek op maat gemaakt voor de zorg.

Organisatie en professional ontzorgd

Een zorgorganisatie heeft met het platform één plek voor alle opleidingsvragen. Leidinggevenden beschikken over verschillende rapportagemogelijkheden voor inzicht in alle leeractiviteiten van de medewerkers. Zorgprofessionals vinden eenvoudig passende en uitdagende leertrajecten voor hun verdere ontwikkeling en voor ondersteuning op de werkplek. Ze houden op het platform gemakkelijk overzicht van hun vooruitgang en ontdekken via slimme algoritmes steeds weer relevante trainingen en nieuwe kennisbronnen. Een leven lang leren onder handbereik.

Dé leerplek voor de zorg

“Dit is een bijzonder krachtig strategisch partnership,” licht Patrick Hendriks, General Manager bij Noordhoff Professional, toe. “Noordhoff Professional en Studytube zijn allebei toonaangevende spelers in de digitale leermarkt. Allebei willen we zorgprofessionals inspireren om zelf de regie te nemen over hun ontwikkeling en zo aan hun toekomst te werken. En met dit gezamenlijke aanbod ontzorgen we hun organisaties ook volledig.”

“Door onze expertise te combineren hebben we dé leerplek voor de zorg ontwikkeld,” vult Homam Karimi, CEO van Studytube, aan. “Met deze leeromgeving kunnen zorgprofessionals zich vlotter inwerken, hun vakkennis zowel verdiepen als verbreden, én investeren in hun persoonlijke ontwikkeling – allemaal op één eigentijds, intuïtief en toegankelijk platform.”

Bron: Noordhoff