Achtjarige kinderen symboliseren acht jaar wachten op de diagnose endometriose

INTIMINA heeft een krachtige film uitgebracht waarin kinderen een stem geven aan vrouwen die acht jaar of langer moesten wachten om de diagnose endometriose vastgesteld te krijgen. Eén op de tien vrouwen heeft endometriose, maar het duurt gemiddeld acht jaar om dit te diagnosticeren. De baanbrekende nieuwe film ‘The Wait’ laat zien hoe achtjarige kinderen hun leeftijd gebruiken om de wachttijd te symboliseren en om de verhalen te vertellen van vrouwen met deze ziekte, maar die het gevoel hadden niet gehoord te worden.

De film vertelt onder andere het verhaal van Aisha Belsaria die 15 jaar lang pijn leed voordat ze de juiste diagnose kreeg.Campagne van Intimina om vrouwen en meisjes, die zich ook ongehoord of genegeerd voelen wanneer ze dergelijke pijnlijke klachten ervaren, te bemoedigen en te informeren

Een aantal specifieke gevallen van vrouwen in het Verenigd Koninkrijk die moesten wachten. Hun verhaal wordt verteld door achtjarige kinderen in de film.





Katie Beales (wachtte 9 jaar): “Het jarenlange wachten op een diagnose deed me twijfelen aan mijn eigen gezonde verstand. Op een gegeven moment dacht ik echt dat ik het me allemaal verbeeldde. Ik had zoveel ambitie en deze aandoening nam zoveel van me weg. De pijn was zo erg dat ik mijn bed niet uit kon, ik moest ervan overgeven en ik kon niets eten. Ik werd een schim van mezelf. Endometriose is eenzaam. Het heeft mijn identiteit veranderd.”



Nadine Lewis (wachtte 12 jaar): “Het duurde vijf jaar voordat ik werd gediagnosticeerd met fase vier en nog eens zeven jaar voordat er thoracale endometriose werd vastgesteld. Ik voel me vaak gevangen in mijn lichaam dat voortdurend wordt aangevallen. Ik heb talloze eerstehulpopnames, onderzoeken en operaties gehad en ben medisch in de steek gelaten. Er zijn drie diagnostische laparoscopieën zonder endometriose verwijderd. Endometriose heeft mijn geestelijke gezondheid, vruchtbaarheid, darm- en ademhalingsstelsel aangetast. Niemand zou dit ooit mogen meemaken. Het zou niet zo lang moeten duren voordat je eindelijk serieus wordt genomen.”



Aisha Balesaria (wachtte 15 jaar): Met 15 kreeg ik vreselijke pijn tijdens de menstruatie, een pijn die erger werd naarmate de jaren vorderden. Het was verschrikkelijk om met pijn wakker te worden en met pijn naar bed te gaan, dag in, dag uit. De pijn was zo hevig dat ik mijn bed niet uit kon. Op sommige momenten kon ik bijna niet meer verder leven met deze ondraaglijke pijn. De pijn die ik ervoer werd afgedaan als ‘hevige menstruatie’. Ik voelde me volledig hulpeloos en hopeloos. Het was buitengewoon moeilijk om te moeten wachten voordat ik werd geloofd en na verloop van tijd verergerden mijn symptomen. Pas vele jaren later werd pas de juiste diagnose vastgesteld. Er werd maar weinig empathie getoond voor mijn lijdensweg gedurende de jaren dat ik hulp zocht en mijn symptomen werden bijna altijd gebagatelliseerd.”