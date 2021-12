Kinderen een betere band en minder ruzie. Hoe doe je dat in vredesnaam?

Wat als je kinderen elkaar (iets te) regelmatig in de haren vliegen? In Maakt me niet uit wie er begon vertellen bestsellerauteurs Eva Bronsveld (Temperamentvolle kinderen) en Elsbeth Teeling (Relax mama!) hoe je als ouder je kinderen (broers, zussen en vriendjes) kunt helpen al vroeg een fijne band met elkaar te krijgen.



Daarmee geef je kinderen een stevige sociale basis. Met kennis van zaken en humor geven ze tips over wanneer en hoe je moet ingrijpen, wat je moet doen als je kind fysiek wordt, wat het nut is van ruziemaken, en nog veel meer. Met toegankelijke achtergrondinformatie, herkenbare ervaringsverhalen en praktische tips. Zo wordt het gezelliger in huis!



‘Een aanwinst om gelezen te hebben. Fijn geschreven, herkenbaar en toepasbaar.

Geen situatie is te gek of raar of hij wordt wel beschreven. Eerlijk

en “gewoon” te doen.’

– Lezersrecensie



Over de auteurs

Eva Bronsveld (Eindhoven) is dé expert op het gebied van Temperamentvolle kinderen en auteur van de gelijknamige bestseller. Elsbeth Teeling is succesvol blogger (De Club van Relaxte moeders) en auteur.



Eerder schreven zij samen Van achter het behang tot over je oren en Samen spelen, wat nou delen?