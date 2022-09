AYA-team helpt jonge kankerpatiënten in Ikazia .

In Nederland horen jaarlijks bijna 4.000 jongvolwassenen in de leeftijd van 18 t/m 39 jaar dat zij kanker hebben. Zij worden AYA’s genoemd, dat staat voor Adolescents and Young Adults. Deze jonge kankerpatiënten zijn in de bloei van hun leven en hebben baat bij leeftijdsspecifieke zorg. In Ikazia staat een AYA-team voor hen klaar.



Het AYA-team in Ikazia valt onder het AYA ‘Jong & Kanker’ Zorgnetwerk. Dokter Fransien de Boer, internist-hematoloog, en verpleegkundig specialist in opleiding Chelsea Bödeker maken onderdeel uit van dit team.

Oog voor alle aspecten



Chelsea: “Er speelt veel in het leven, als je tussen de 18 en 39 jaar bent. Het volgen van een opleiding, beginnen met werken, een eigen plek zoeken, het aangaan van relaties en wellicht nadenken over een kinderwens. Het zijn allemaal voorbeelden van onderwerpen die in deze leeftijdsfase kunnen spelen. Als je dan hoort dat je kanker hebt, staat de wereld ineens stil. Plannen voor de toekomst worden onzeker en vele ziekenhuisbezoeken volgen. Daarom is leeftijdsspecifieke behandeling en ondersteuning hard nodig. AYA-zorg heeft oog voor alle aspecten die spelen in het leven van jonge kankerpatiënten en helpt hen daarbij.”





Tijd en aandacht



Rowenna werd op jonge leeftijd in Ikazia gediagnostiseerd met borstkanker. Er kwam ontzettend veel op haar af en dat ging gepaard met allerlei vragen en onzekerheden. In een korte film op www.ikazia.nl vertelt zij hierover en hoe het AYA-team haar helpt. Fransien de Boer heeft als onco-hematoloog in de loop der jaren veel jonge mensen met kanker behandeld. “Een gemis was de tijd en aandacht voor de leeftijdsafhankelijke problematiek. Ik ben dan ook een groot voorstander van complementaire zorg bovenop de reguliere zorg. Onze AYA-zorg past daar uitstekend bij.”

Bron: Ikazia