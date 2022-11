Vitalys, kliniek tegen overgewicht, opent nieuwe vestiging in Hoogeveen

Met ingang van 1 januari 2023 opent Vitalys, kliniek tegen overgewicht, ook haar deuren op een nieuwe locatie in Hoogeveen. Vitalys is nu gevestigd in Velp, maar breidt haar zorg uit richting het noorden van het land.

“We zijn er heel trots op dat we per jaar ongeveer 1.500 mensen opereren en hun leven teruggeven door een maagverkleinende ingreep’, vertelt Wouter Vening, bariatrisch chirurg van Vitalys. Jaarlijks behandelen we nu al 400 patiënten uit de regio Hoogeveen. Zij vinden het geen probleem om een paar keer de reis naar Velp of Arnhem te maken voor hun gesprek met de chirurg en de operatie in topklinisch ziekenhuis Rijnstate. Voor ons een duidelijk signaal dat er veel vertrouwen is in onze zorg”.

“Wat wij de patiënt uit de regio Hoogeveen niet konden bieden was een begeleidingstraject naast de deur. Daar komt nu verandering in. Vanaf 1 januari kunnen mensen ook bij ons terecht voor de begeleiding naast de maagverkleinende operatie door een psycholoog, diëtist en een medisch team. We zijn ontzettend blij met deze stap, want we zijn van mening dat onze begeleiding en nazorg top moet zijn om de beste resultaten op lange termijn te behalen”.

Grip op het eten

Vitalys maakt in haar recent ontwikkelde begeleidingstraject gebruik van de speciaal ontwikkelde module ‘Grip op het eten’, die gebaseerd is op cognitieve gedragstherapie. Dit is een bewezen methode om gedrag op lange termijn effectief te veranderen. Het normaliseren van eetgedrag, het aanleren van zelfcontrolerende vaardigheden, dus hoe om te gaan met lastige situaties, en de verbetering van lichaamsbeeld en zelfbeeld staan in ‘Grip op het eten’ centraal. Het begeleidingstraject wordt in principe aangeboden in groepsverband.

Begeleiding op maat

Vitalys is haar zorg continu aan het ontwikkelen. In de loop van 2023 gaat het begeleidingstraject ook voor een deel digitaal plaatsvinden. Deze aanpassing wordt gemaakt met gebruik van input van patiënten. Voordeel van een deels digitaal traject is dat de patiënt minder hoeft te reizen, minder tijd kwijt is aan verplichte bijeenkomsten en dat er meer zorg op maat geboden kan worden.

Informatiebijeenkomsten voor patiënten

Op 29 november 2022 en 12 januari 2023 kunnen geïnteresseerden een online informatiebijeenkomst bijwonen. Deze bijeenkomsten zijn speciaal voor inwoners uit de regio Hoogeveen, en gaan in op de maagverkleinende operatie en het begeleidingstraject. Aanmelden voor de bijeenkomsten kan via de website Vitalys.nl. Aanmelden voor een maagverkleinend traject kan alleen met een verwijzing van de huisarts.

Vitalys is per 1-1-2023 gevestigd op de G.J. Amshoffweg 11 (derde etage)in Hoogeveen.

Bron: Rijnstate