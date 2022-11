Slimmer medicijnen inzetten bij immunotherapie

Treant verlaagt als een van de eerste ziekenhuizen in Nederland de dosering van medicijnen bij immunotherapie. Het gaat om het middel pembrolizumab, dat gegeven wordt als immunotherapie bij kankerpatiënten. Deze verandering gaat per 1 december in.

Tot voor kort werd dit middel op basis van het lichaamsgewicht gegeven: hoe zwaarder iemand is, hoe hoger de dosering. Uit recent onderzoek blijkt echter dat dit niet nodig is. ‘Een lagere dosis is net zo effectief’, zegt Treant-ziekenhuisapotheker Maurice van Staveren.

Voordelen

En dat heeft een aantal voordelen. ‘Allereerst is het voor onze patiënten natuurlijk prettig dat ze minder medicijnen toegediend krijgen tijdens hun behandeling.’ Al gaat het per patiënt maar om een kleine wijziging van de dosering, het financiële effect er van is enorm, legt Van Staveren uit. ‘Het middel dat voor immunotherapie gebruikt wordt, pembrolizumab, is een enorm duur medicijn. Door deze aanpassing besparen we als Treant al snel meer dan 100.000 euro. Als alle ziekenhuizen in Nederland dit gaan doen, bespaart dit de samenleving miljoenen euro’s. Daarnaast gebruiken wij door een slimmere werkwijze binnen onze apotheek minder verpakkingen, wat weer ten goede komt van het milieu.’

Van Staveren is trots dat het Treant lukt de nieuwe inzichten over het toedienen van dit medicijn snel in te zetten. ‘Alles wat bijdraagt aan verbetering van onze zorg aan patiënten wil je zo snel mogelijk door kunnen voeren. Dit lukt door een goede samenwerking tussen mijn collega’s van de apotheek en onze specialisten die het medicijn voorschrijven.’

Immunotherapie

Treant behandelt binnen haar drie ziekenhuislocaties in Emmen, Hoogeveen en Stadskanaal tientallen longkankerpatiënten per jaar met immunotherapie. Bij immunotherapie krijgt een patiënt medicijnen via een infuus om de werking van het afweersysteem te versterken. Dit zorgt ervoor dat het afweersysteem de kankercellen gaat herkennen, opruimen en vernietigen.

Bron & Foto: Treant / Ziekenhuisapotheker Maurice van Staveren