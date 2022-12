Chemobehandeling voor patiënten steeds vaker thuis

Het Amstelland Ziekenhuis en Zilveren Kruis hebben bij de NZa een verzoek ingediend voor een officiële bekostigingstitel (een facultatieve prestatie) voor de thuisbehandeling van patiënten met kanker. Nadat in 2020 de eerste stappen werden gezet met het verplaatsen van chemobehandelingen naar huis, is dit een belangrijke volgende stap. Of thuisbehandeling kan wordt altijd in overleg met arts en patiënt bepaald.

Sophia de Rooij, voorzitter raad van bestuur Ziekenhuis Amstelland: “Als ziekenhuis Amstelland willen we aangenaam dichtbij zijn voor al onze patiënten. En willen we de best mogelijke zorg leveren, in ons ziekenhuis óf thuis wanneer dat kan. Samen in de verbonden regio. Met de patiënt wordt gekeken welke kuren op de dagbehandeling worden gegeven en welke thuis. Voor mensen die een zware periode doorgaan, is het fijn om niet voor elke kuur naar het ziekenhuis te moeten komen, maar deze in hun eigen vertrouwde omgeving te krijgen. En voor een regionaal ziekenhuis als ziekenhuis Amstelland creëert deze zorgvorm nieuwe mogelijkheden om passende zorg te leveren waarbij de regie bij de patiënt ligt. Op basis van deze en andere goede ervaringen willen we in de toekomst nog meer stappen zetten om de zorg in onze regio toekomstbestendig in te helpen richten.”

Op dit moment is er nog geen officiële betaaltitel die zorgaanbieders kunnen gebruiken om deze vorm van zorg te declareren. Daarom moeten hiervoor nu aparte afspraken worden gemaakt tussen zorgverzekeraars, ziekenhuizen en wijkverpleging. Onder andere het Spaarne Gasthuis, het OLVG en het Amstelland ziekenhuis hebben hier met Zilveren Kruis afspraken over gemaakt.

Peter Langenbach, directeur zorginkoop Zilveren Kruis: “Het Integraal Kankerinstituut voorspelt dat het aantal kankerdiagnoses de komende tien jaar met 32 procent groeit. Om de zorg in de toekomst toegankelijk en betaalbaar te houden moet we deze anders gaan organiseren. We willen de thuisbehandeling van patiënten met kanker voor alle behandelaren in Nederland toegankelijk maken. Met een facultatieve prestatie kan elk ziekenhuis in samenwerking met de wijkverpleging deze zorg makkelijk(er) declareren. Op deze manier kunnen er meer mensen worden geholpen in een voor hun vertrouwde (thuis)omgeving door de wijkverpleegkundigen die al in de wijk aanwezig zijn.”

Ondertussen wordt er gewerkt aan het opleiden van (meer) oncologisch wijkverpleegkundigen van o.a. Amstelring Wijkzorg en Zorgbalans. Ook wordt de opleiding flexibeler ingericht. Wijkverpleegkundigen hoeven niet eerst de hele opleiding te doorlopen maar kunnen de specifieke module voor het verlenen van deze zorg thuis apart volgen.

Noa Henzen is verpleegkundige bij Amstelring Wijkzorg, en in opleiding tot oncologisch verpleegkundige: “Na afronding van mijn opleiding kan ik cliënten nog beter begrijpen en ondersteunen. Door de kennis die je op doet, en door te leren breder te kijken dan alleen het ziektebeeld. Denk aan hulp bij bijwerkingen na een behandeling, advies over voeding en bewegen, maar bijvoorbeeld ook hoe het voor het gezin is. Je leert te kijken naar het totale plaatje en begeleidt en ondersteunt een cliënt tijdens het hele ziekte traject. Zo kan ik dus nog meer voor cliënten betekenen, en het maakt mijn werk nog interessanter.”

Bron: Zilveren Kruis