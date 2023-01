FNV-leden academische ziekenhuizen gaan akkoord met ruim 10% loonsverhoging

88% van de FNV-leden, werkzaam in een universitair medisch centrum, is akkoord gegaan met de loonsverhoging van 10,24% over het jaar 2023. Onder druk van de vakbonden, die een kort geding voorbereidden, is werkgeversorganisatie NFU met een flink hoger bod over de brug gekomen. De NFU wilde onder de eerder gemaakte afspraak voor een loonsverhoging van minimaal de inflatiecorrectie uitkomen, omdat ze ten tijde van de cao-onderhandelingen in 2021 niet had voorzien dat deze zo hoog zou zijn.

‘Nu ook de leden van de grootste vakbond akkoord zijn gegaan, ga ik ervan uit dat in de salarisbetaling van deze maand meteen de eerste structurele loonsverhoging van 6% is verwerkt’, zegt Elise Merlijn, bestuurder FNV Zorg & Welzijn. ‘Nieuw is ook dat alle 80.000 werknemers van de zeven UMC’s deze loonsverhoging krijgen en niet alleen specifieke beroepsgroepen.’

Drie van de zes vakbonden zijn inmiddels akkoord. In november volgt de tweede loonsverhoging van 4% structureel.

Inflatiecorrectie in overige zorgbranches

Deze maand vinden er ook onderhandelingen plaats voor een nieuwe cao voor personeel in de algemene ziekenhuizen. De huidige cao loopt per 1 februari af. Daar is nog een lange weg te gaan. Werkgevers bieden nu eenzelfde loonsverhoging als bij de universitaire ziekenhuizen, maar dan voor een cao van drie jaar. In de GGZ en VVT (Verzorgings- Verpleeghuizen en Thuiszorg) lopen de cao’s nog langer door, maar er wordt wel met werkgevers gesproken over tussentijdse aanpassing van de lonen die meer in lijn zijn met de inflatiecorrectie.

Merlijn: ‘We krijgen steeds meer signalen van onze leden dat zij hun rekeningen niet meer kunnen betalen of dat er zelfs loonbeslag plaatsvindt. Werknemers die alleen nog douchen op het werk of na de rondgang bij patiënten het eten dat overblijft mee naar huis nemen. Het zijn echt schrijnende situaties en daar zijn structurele oplossingen voor nodig.’

Bron: FNV