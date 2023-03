Geneeskundestudenten voeren actie voor een stagevergoeding

Dinsdag 21 maart voeren geneeskundestudenten online actie voor een goede stagevergoeding tijdens hun coschappen. Geneeskundestudenten lopen het grootste deel van hun master coschappen in algemene ziekenhuizen. Zij krijgen hiervoor een tegemoetkoming van slechts € 100 per maand, terwijl stagiairs een stagevergoeding van

€ 400 per maand krijgen. “We vinden het onbegrijpelijk dat de vergoeding van een coschap anders wordt ‘behandeld’ dan een stage,” aldus Pim den Boon, coassistent en voorzitter van De Geneeskundestudent.

De Geneeskundestudent, de landelijke belangenbehartiger van geneeskundestudenten, is een petitie gestart, die in een kleine twee weken al bijna 8000 keer is ondertekend. Op 21 maart vragen studenten, artsen en andere sympathisanten middels filmpjes en foto’s op social media aandacht voor de stagevergoeding voor coassistenten, met de landelijke actie ‘handen op elkaar voor de co.’

“Het gaat om het bereiken van een eerlijke waardering voor de lange en vaak zware stageperiode tijdens de studie geneeskunde,” legt Den Boon uit. “Coassistenten maken gemiddeld werkweken van meer dan 50 uur. Er is eigenlijk geen tijd voor een bijbaantje naast de studie, maar gezien de lage vergoeding zijn veel studenten daar wel toe genoodzaakt.” In de gehandicaptenzorg is een stagevergoeding van € 400 per maand voor coassistenten al vastgelegd in de cao. De actievoerders willen dat algemene ziekenhuizen eenzelfde stagevergoeding voor coassistenten ook in de cao opnemen.

De actievoerders hopen dat middels de actie de randvoorwaarden van de studie zullen verbeteren. Zij willen de petitie en de brede steun op 21 maart onder de aandacht brengen van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen.

Over De Geneeskundestudent

De Geneeskundestudent is de landelijke en onafhankelijke belangenbehartiger van geneeskundestudenten. In 1996 is het opgericht onder de naam ‘KNMG Studentenplatform’, als zelfstandig en landelijk overlegorgaan van de KNMG. Sinds januari 2015 is De Geneeskundestudent een van de acht federatiepartners van de KNMG en verder is De Geneeskundestudent sinds maart 2015 een zelfstandige vereniging. Als lid van De Geneeskundestudent word je – samen met ruim 17.000 andere leden – vertegenwoordigd door De Geneeskundestudent.