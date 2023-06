NTvL eerste Nederlands wetenschappelijke tijdschrift over leefstijl

Het eerste nummer van het Nederlands Tijdschrift voor Leefstijlgeneeskunde (NTvL) kwam onlangs in handen van 42.000 (para)medici. Het tijdschrift is bedoeld voor klinisch werkzame HBO- en academisch medische professionals. Het verschijnt in 2023 vier keer in gedrukte vorm en online en in 2024 nog vaker. De inhoud is peer reviewed en wordt aangestuurd door een onafhankelijke hoofdredactieraad met als voorzitter Karel Bos, huisarts in Amersfoort. Ook nemen op persoonlijke titel vertegenwoordigers deel van de Vereniging Arts & Leefstijl en het nationaal platform Lifestyle4health.

Peer reviewed



Karel Bos: ‘Geweldig dat de belangstelling voor leefstijl en preventie zo toeneemt. 80% van de co-assistenten wil extra leefstijlonderwijs in de geneeskunde-opleiding. Ook 70% van alle Nederlanders vindt leefstijl belangrijk. Genoeg reden om leefstijl te bespreken met uw patiënten/cliënten.’ Daarvoor is evidence based, actueel medisch advies nodig en dat is nu juist wat het NTVL biedt aan gezondheidsprofessionals: nieuwe wetenschappelijke inzichten vertaald naar de dagelijkse praktijk.

Staatssecretaris Maarten van Ooijen



Staatssecretaris Maarten van Ooijen van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft een voorwoord geschreven, waarin hij aangeeft dat de overheid volop bezig is met de overgang naar een preventief gezondheidsbeleid. ‘In het Integraal Zorgakkoord is afgesproken dat leefstijl onderdeel moet worden van de reguliere zorg voor mensen met een leefstijlgerelateerde gezondheidsklacht, aandoening of ziekte.’

Proefabonnement



Met de onderstaande kortingscode betaalt u nu voor een digitaal abonnement slechts: € 56,25 voor online toegang tot alle vier de uitgaven in 2023, diverse email nieuwsbrieven en toegang tot alle overige content op de website www.ntvl.nl (normaal € 75).

Voor meer informatie: bezoek de website of neem een proefabonnement via: www.ntvl.nl/registreren.

Bron: NTvL