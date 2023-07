Het medisch traject bij letselschade door een ongeval

Bij het verhalen van letselschade na een verkeersongeval of bedrijfsongeval speelt het medisch traject een grote rol. Deze rol wordt ook steeds groter doordat er steeds meer ongevallen gebeuren in Nederland. Een andere oorzaak is dat er steeds meer discussie is op medisch gebied als het om de gevolgen van een ongeval gaat. Vooral de discussie over het causaal verband bij whiplash klachten neemt steeds meer toe. Het gevolg is dat er steeds meer medische expertises komen waardoor de druk op artsen toeneemt.

Hoe ziet het medisch traject bij letselschade er uit?

In bijna iedere letselschadezaak vindt er een medisch traject plaats. Dit begint eigenlijk al vanaf het moment van het ongeluk. Het slachtoffer wordt gezien door de ambulancebroeders en wordt overgebracht naar het ziekenhuis voor een behandeling op de eerste hulp. Of het letselschadeslachtoffer komt zelf naar het ziekenhuis of gaat naar de arts met zijn of haar verwondingen en klachten. De letselschade advocaat vraagt vervolgens de medische informatie op door middel van een medische machtiging.

Alle medische informatie wordt door een letselschade advocaat Amsterdam of elders in Nederland onder de aandacht gebracht van een medisch adviseur. De meeste letselschadebureaus en advocatenkantoren beschikken vaak over een eigen medisch adviseur. Deze brengt op basis van het medisch dossier een rapport op, een medisch advies.

Het medisch advies bij letselschade

Het medisch advies wordt opgesteld op basis van het stellen van vragen. Deze vragen worden gesteld door de letselschade advocaat of letselschade jurist. Denk hierbij aan vragen als:

Wat is het letsel van het slachtoffer?

Welke klachten en beperkingen ervaart het slachtoffer als gevolg van het opgelopen letsel?

Kunt u een inschatting maken over de prognose van het letsel?

Is er een medisch voorbehoud nodig in de vaststellingsovereenkomst om ervoor te zorgen dat er in de toekomst niet nog meer klachten en beperkingen ontstaan?

Niet alleen de medisch adviseur van het slachtoffer stelt een medisch advies op. Ook de verzekeraar schakelt een medisch adviseur in die de verzekeraar adviseert. De ervaring leert dat er vaak een discrepantie bestaat tussen beide adviezen, ook als zijn deze opgesteld onder dezelfde voorwaarden welke opgesteld zijn in de medische paragraaf van de Letselschade Raad.

Blijven de medisch adviseurs twijfelen over de medische gevolgen van het ongeval, zoals het causaal verband tussen het ongeval en de nekklachten, dan gaat het medisch traject verder met 1 of meer expertise. Veel voorkomende expertises zijn die van een neuroloog bij nekklachten en een orthopeed bij breuken. Bij een neurologische expertise gaat het vooral om het causaal verband tussen het ongeval en de nekklachten. Bij orthopedische expertise is het onderwerp vaak het beschrijven van eventuele toekomstige risico’s die aan het letsel zijn verbonden, zoals vroegtijdige artrose.

Conclusie

Artsen worden steeds meer belast door verzoeken om medische informatie en het uitvoeren van expertises. Steeds minder artsen houden zich hier ook nog mee bezig. Het gevolg is dat de wachttijden voor medische expertises steeds langer worden.