Pip Pellens treedt toe tot raad van toezicht Stichting Nationale Allergie Monitor

Pip Pellens (1993) is per 17 juli jl. toegetreden tot de raad van toezicht van de Nationale Allergie Monitor.

Met de benoeming van Pip Pellens krijgt de raad van toezicht er een ervaringsdeskundig en jong lid bij wat belangrijk is, omdat allergie steeds vaker voorkomt bij jongeren en vrouwen. Het bestuur van de Nationale Allergie Monitor is blij met de benoeming van Pellens. Pip heeft zelf al jaren last van diverse allergieën en beseft dus als patiënt hoe belangrijk het is om de juiste informatie te ontvangen. Want helaas bestaan er nog steeds veel misverstanden en vooroordelen over allergie’, stelt dr. Monique Gorissen, voorzitter van de monitor en allergoloog.

Pellens heeft een groot bereik via haar sociale media kanalen waarmee zij mensen kan informeren over het leven met een allergie.

Pip Pellens is in 2003 begonnen als actrice, heeft gespeeld in vele musicals, films en tv-series. Zij kreeg nationale bekendheid door haar rol in GTST en haar theatershow Pip Goes Offline. Daarnaast zet zij zich in voor verschillende goede doelen waaronder ‘Free a Girl’ en nu dus ook voor de Nationale Allergie Monitor.

Pip Pellens; “Ik vind het belangrijk dat mensen beseffen dat ze hier niet mee hoeven ‘leren te leven’ en hiervoor ook geen dure testen hoeven aan te schaffen. Ik ben blij dat ik hier een bijdrage aan kan leveren.”

‘De raad van toezicht helpt ons om scherp te blijven en steeds weer op zoek te gaan naar mogelijkheden om onze impact te vergroten en zo de kenniskloof tussen mensen met allergieën en hun behandelaren te verkleinen’, aldus Gorissen.

Over de Nationale Allergie Monitor

De stichting is opgericht om volledig onafhankelijk kennis te delen tussen de specialist, industrie en het publiek.

De Allergie Monitor is de autoriteit voor zowel mensen met allergieën als behandelaars om een goed overzicht te krijgen van wat enerzijds voor de patiënten belangrijk is in het leven met allergie, anderzijds van de kennis en mogelijkheden die experts zien voor diagnose en behandeling.