Dr. H.A.M. (Marten) Kroese benoemd als nieuw lidraad van bestuur van het Spaarne Gasthuis

Vanaf 1 november 2023 treedt Marten Kroese toe als nieuw lid van de raad van bestuur bij het Spaarne Gasthuis. Hij is op dit moment voorzitter van de raad van bestuur van het Admiraal De Ruyter Ziekenhuis (ADRZ) in Goes, Zierikzee en Vlissingen.

Marten Kroese wordt in het Spaarne Gasthuis verantwoordelijk voor onder andere financiën en IZT. Daarnaast is de financiering van de huisvestingstrategie een belangrijk onderdeel van zijn portefeuille in de komende jaren.

Vóór zijn rol als bestuurder bij het ADRZ was Marten lid van de raad van bestuur van het Máxima Medisch Centrum in Eindhoven/Veldhoven.

In beide ziekenhuizen heeft hij een belangrijke bijdrage geleverd aan een solide financiële basis voor toekomstbestendige zorg en daarbij passend vastgoed. Naast bestuurder is Marten Kroese ook actief als toezichthouder, als voorzitter van de raad van toezicht bij RIBW Brabant en lid van de raad van toezicht bij Santé Partners.



Bernt Schneiders, voorzitter rvt Spaarne Gasthuis: “Wij zijn zeer verheugd over de komst van Marten Kroese. Wij zijn ervan overtuigd dat Marten met zijn bestuurlijke ervaring en prettige persoonlijkheid samen met Leon Aarts en het nog te werven 3e bestuurslid een belangrijke rol kan spelen in de uitdagingen van nu, morgen en de toekomst. Die uitdagingen liggen vooral op het gebied van huisvesting en financiën, onderwerpen waarover we eenzelfde visie delen.”.



Leon Aarts, voorzitter rvb Spaarne Gasthuis: ”Ik heb Marten Kroese leren kennen als een bevlogen vakman met relevante ervaring en gedegen kennis over de zorg en de financiering daarvan. De komst van Marten biedt veel vertrouwen dat we als raad van bestuur team samen met de organisatie de komende jaren toe kunnen werken naar een duurzame inrichting van onze zorg en ons vastgoed. Ik kijk dan ook uit naar een constructieve samenwerking en heet Marten namens alle medewerkers van harte welkom.”



Marten Kroese: “Ik ben verheugd dat ik mijn bestuurlijke ervaring en ambities kan gaan inzetten bij het Spaarne Gasthuis. Zowel in het ADRZ als het Máxima MC heb ik mij onder andere gericht op financiële performance, bedrijfsvoering en fysieke en digitale infrastructuur in relatie tot een toekomstbestendige organisatie van de zorg. Daarnaast is regionale samenwerking een belangrijk aandachtsgebied geweest. Ik kijk uit naar de samenwerking om deze belangrijke onderwerpen voor het Spaarne Gasthuis verder te brengen in de komende jaren.”

Bron: Spaarne Gasthuis