Topklinische erkenning voor Buikwandcentrum Reinier de Graaf ziekenhuis

Het Buikwandcentrum van het Reinier de Graaf ziekenhuis in Delft heeft een topklinische erkenning ontvangen van de Samenwerkende Topklinische opleidingsZiekenhuizen (STZ). Dit betekent dat het centrum hoogwaardige zorg verleent op het gebied van buikwandhernia’s, in het bijzonder de minimaal invasieve behandeling van littekenbreuken en parastomale hernia’s (littekenbreuk rond een stoma) met behulp van de Da Vinci-robot. Voor buikwandoperaties met deze operatierobot is het Reinier de Graaf ziekenhuis bovendien het Nederlands trainingscentrum onder leiding van chirurg Bob Bloemendaal.



Minimaal invasieve chirurgie houdt in dat operaties plaatsvinden via zo klein mogelijke snedes, zoals mogelijk is met de Da Vinci-robot. Bob Bloemendaal, chirurg in Reinier de Graaf, is gespecialiseerd in dit soort operaties aan de buikwand: “Met behulp van de Da Vinci kunnen wij de patiënt meer zeer grote precisie opereren via kleine openingen in het lichaam. Dit is niet alleen efficiënter, maar vermindert ook het risico op complicaties en pijn. Daarnaast is met name de opnameduur van de patiënt korter, omdat het trauma aan het lichaam kleiner is. Dat heeft vaak ook gunstige gevolgen voor de hersteltijd.”





Nederlands trainingscentrum



In het Reinier de Graaf ziekenhuis worden maandelijks ongeveer zes buikwandoperaties met de Da Vinci-robot uitgevoerd. Met name voor parastomale hernia’s worden patiënten uit heel Nederland verwezen naar Delft voor een operatie. Het Buikwandcentrum van Reinier de Graaf is bovendien het trainingscentrum van Nederland voor buikwandoperaties met de Da Vinci-robot. Bloemendaal: “Robot-geassisteerde chirurgie bij buikwandhernia’s is de toekomst, omdat de voordelen ten opzichte van open chirurgie zo groot zijn. Het is daarom mooi om te zien dat zowel ervaren chirurgen als chirurgen in opleiding, in binnen- en buitenland, getraind willen worden in deze vorm van chirurgie. En er is niets leukers dan enthousiaste collega’s opleiden!”





Topklinisch zorgregister



Dankzij de erkenning wordt de zorg in het Buikwandcentrum opgenomen in het topklinisch zorgregister van de STZ. Daarin staan alle centra, poliklinieken en andere onderdelen van Nederlandse ziekenhuizen die een topklinische erkenning hebben. Patiënten kunnen dit openbare zorgregister online raadplegen, zodat zij duidelijker weten waar ze terecht kunnen voor hooggespecialiseerde en complexe zorg. Ook instanties als patiëntenverenigingen, zorgverzekeraars en verwijzers kunnen het register inzien. Eerder ontving Reinier de Graaf al topklinische erkenningen voor onder meer de chronische leukemie-, prostaatkanker- en borstkankerzorg.

Bron: Reinier de Graaf ziekenhuis