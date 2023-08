Een nieuw, hoopvol perspectief bij psychisch-emotioneel gerelateerde klachten

Het boek Cadeautje verpakt in prikkeldraad – Van klacht naar Kracht biedt een nieuw, hoopvol perspectief bij psychisch-emotioneel gerelateerde klachten en bij zorgvuldige toepassing een mogelijkheid tot duurzaam herstel en bewuster leven.



Op 16 maart 2020 kwam het eerste boek van Anja Jongkind en Greet Vonk uit: PostTraumatische Groei – Sterker door ellende. Precies op de eerste dag van de eerste lockdown in Nederland. Desondanks of daardoor stond het boek na een dikke week al op nummer 1 bij Managementboek.

Vandaag komt het derde boek van Anja en Greet uit: Cadeautje verpakt in prikkeldraad – Van klacht naar Kracht. Het boek staat inmiddels in de voorverkoop alweer op nummer 1 van de top 100 bij Managementboek.



Cadeautje verpakt in prikkeldraad – Van klacht naar Kracht is een vervolg op het boek uit 2020. De auteurs gaat dieper in op hoe je PostTraumatische Groei kunt realiseren of anders gezegd, hoe je behalve je gekende ook je ongekende mogelijkheden en kwaliteiten beter leert kennen en hanteren. Waardoor je door je ellende uiteindelijk ook krachtiger in je leven kunt komen te staan.

In dit boek beschrijven zij vooral de principes die in hun praktijken al ruim veertig jaar succesvolle resultaten opleveren in het begeleiden van mensen die het moeilijk hebben of die willen groeien. Een benadering die ergens in de jaren negentig van de vorige eeuw al een wetenschapsgebied is geworden, genaamd PostTraumatische Groei.

Het thema en de auteurs:

Het boek gaat dieper in op hoe je zowel je gekende alsook je ongekende mogelijkheden en kwaliteiten beter leert (her)kennen en hanteren. Waardoor je uiteindelijk zelfs ook sterker kunt worden door allerlei moeilijkheden. Het boek is in z’n algemeenheid verhelderend en tot steun voor iedereen die te maken heeft met heftige of mildere beproevingen. De uitgangspunten die aan de orde komen, gelden in principe voor alle situaties.

Anja Jongkind werkt in haar praktijk als therapeut en als coach al meer dan veertig jaar vanuit deze uitgangspunten. Ze is 11 jaar directeur geweest van een GZ/GGZ-instelling.

Greet Vonk leerde rondom de eeuwwisseling ‘het vak’ van Anja en deed een wetenschappelijk onderzoek betreffende PostTraumatische Groei.

Haar onderzoek is in 2019 gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift International Journal of Workplace Health Management. [https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/IJWHM-01-2019-0006/full/html]

Prof. dr. Paul Verhaeghe schreef het voorwoord:

‘De ervaring van Anja Jongkind en Greet Vonk is op elke bladzijde voelbaar, wat nog eens blijkt uit de casussen. Verwacht geen vijfstappenplan, geen ‘evidence based’ protocol, wel een doorleefde en genuanceerde beschrijving hoe mensen kunnen groeien, ondanks en zelfs juist door hun ellende, en hoe ze daarbij geholpen kunnen worden.’

Productinformatie:

ISBN: 9789083076744

Auteurs: Anja Jongkind en Greet Vonk

Uitgave: Et Emergo

Taal: Nederlands

Illustraties: Ja

Aantal pagina’s: 180

Beschikbaar in alle fysieke en onlineboekhandels in Nederland en Vlaanderen.