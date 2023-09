Demissionair minister Ernst Kuipers: ‘Verpleegkundig Specialist is te onbekend’

Verpleegkundig specialisten na ruim 26 jaar nog altijd onbekend bij patiënt en collega’s

Uit de nieuwste documentaire van de Utrechtse filmmaker Gwen Jansen over de verpleegkundig specialist blijkt dat collega’s en patiënten onvoldoende weten wat deze zorgprofessional in de gezondheidszorg kan betekenen en toevoegen. Dit levert onnodige belemmeringen op bij het verlenen en verbeteren van de zorg. Zo beaamt ook demissionair minister Ernst Kuipers in de film. Hij stelt dat er actie nodig is. Deze masteropgeleide zorgprofessional zou juist een belangrijke deel van de oplossing kunnen zijn voor de huidige problemen in onder andere de huisartsenzorg, wijk, geestelijke gezondheidsz org en ouderenzorg. Zij hebben een zelfstandige behandelbevoegdheid en behandelen hun patiënten niet alleen medisch maar bieden hen tegelijkertijd verpleegkundige zorg.

Vanaf zaterdag 16 september is de documentaire ‘De Verpleegkundig Specialist’ in meerdere filmtheaters en bioscopen in Nederland te zien. Kijk hier voor een overzicht. De film heeft op diverse buitenlandse filmfestivals een podium gekregen en inmiddels awards in de wacht gesleept. Va naf 4 november is de film wereldwijd ook online On Demand te bekijken. In zowel het Nederlands als Engels.

Ziekbed

Door het ziekbed van een familielid kwam documentairemaakster Gwen Jansen in aanraking met een verpleegkundig specialist. Deze zorgprofessional is zo’n 26 jaar geleden in de zorg geïntroduceerd door toenmalig minister Els Borst in Nederland. Het doel destijds was om de kwaliteit, samenwerking en communicatie in de zorg te verbeteren en meer vakmensen voor de zorg te behouden. De verpleegkundig specialist is een master opgeleide zorgprofessional en bevindt zich op het snijvlak van de arts en verpleegkundige. Gwen wist echter niet van het bestaan ervan. Ze besluit met haar camera op onderzoek uit te gaan en in de documentaire volgt ze van dichtbij vier verpleegkundig specialisten bij de behandeling van hun patiënten. Elk me t hun eigen aandachtsgebied en specialisme. Zo is er gefilmd op een huisartsenpost, in de ouderenzorg, in het ziekenhuis, maar ook in de (ambulante) geestelijke gezondheidszorg. Tijdens het filmen blijkt Jansen absoluut niet de enige te zijn die de verpleegkundig specialist niet kent en ze legt vast hoe de onbekendheid de verpleegkundig specialisten onnodig belemmert tijdens de zorgverlening.

Zonde

Jansen: “Na het maken van deze documentaire ben ik ervan overtuigd dat juist verpleegkundig specialisten een cruciaal deel van de oplossing kunnen zijn om de steeds groter wordende knelpunten in de zorg het hoofd te bieden. Zij kunnen onze zorg toegankelijker, beter betaalbaar en persoonlijker maken met ook nog eens meer kwaliteit van zorg. De verpleegkundig specialist speelt de hoofdrol in deze documentaire, maar zou dit ook kunnen zijn als deel van de oplossing voor de huidige problemen in onder andere de huisartsenzorg, wijk, geestelijke gezo ndheidszorg en ouderenzorg. De reacties van de patiënten in de film spreken voor zich. Maar dan moeten zowel de collega’s als de patiënten nog wel beter weten dat de verpleegkundig specialist een zelfstandige behandelbevoegdheid heeft en wat deze zorgprofessional in de gezondheidszorg kan betekenen en toevoegen. Nu gaat er onnodig veel tijd verloren aan uitleg en het winnen van vertrouwen. Een gemiste kans voor iedereen. Zo zonde.”

Over Gwen Jansen

Filmmaakster Gwen Jansen staat erom bekend dat ze in haar eigen onafhankelijke filmproducties het liefste mensen centraal zet die met een enorme passie ergens voor gaan. Het zijn ook vaak mensen waar velen nauwelijks of helemaal geen goed beeld van hebben. Zo wil ze nu een film gaan maken over de vergaande passie van vele Nederlanders voor de Japanse cultuur. Films die Jansen eerder maakte zijn o.a. de internationaal en nationaal bekroonde documentaires.