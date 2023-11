Nieuw regionaal kankernetwerk OncoNoVo+

Met de oprichting van het regionale oncologienetwerk OncoNovo+ krijgen patiënten met kanker in de provincies Noord-Holland en Flevoland de beste oncologische zorg. Alle 13 ziekenhuizen in deze regio hebben zich aangesloten bij dit netwerk. Op 7 november ondertekenden zij de samenwerkingsovereenkomst tijdens een feestelijk oprichtingssymposium. “We werken samen om de kankerzorg in de toekomst goed, toegankelijk en beschikbaar te houden”, aldus Edwin van der Meer, bestuursvoorzitter van BovenIJ en avondvoorzitter tijdens het oprichtingssymposium.

Voor patiënten betekent de ondertekening dat ze overal in de regio dezelfde hoogwaardige kwalitatieve zorg krijgen. “Met dit netwerk bedienen we bijna een kwart van het totaal aantal oncologiepatiënten in Nederland. Door kennis en kunde te bundelen in OncoNoVo+ krijgen patiënten de beste zorg op de juiste plek, zoals ook beschreven in het Integraal Zorgakkoord. Die zorg wordt zoveel mogelijk dicht bij huis of zelfs thuis geleverd waar dat kan. Als hoogspecialistische zorg nodig is, gaat de patiënt naar een expertisecentrum”, aldus Van der Meer.

Oncologisch chirurg Geert Kazemier van Amsterdam UMC is enthousiast over het netwerk: “We kunnen hierdoor in regionale multidisciplinaire teams de behandeling van de patiënt bespreken. Dat gebeurt nu al wekelijks bij een heleboel kankersoorten, maar we willen dat voor alle soorten kanker doen. Zo krijgt de patiënt vanaf de start van de behandeling de best mogelijke zorg.”

Betere organisatie van zorg en meer innovatie



De samenwerking richt zich op zorg, onderzoek, opleiding en een betere organisatie van oncologische zorg in de regio. Door in alle ziekenhuizen dezelfde taal en informatiestandaarden te gebruiken in de patiëntendossiers, betekent dit dat iedereen dezelfde termen gebruikt voor dezelfde begrippen en is onderzoek mogelijk in grotere patiëntgroepen. De uitkomsten van dit onderzoek helpen patiënten van de toekomst.





Meer kennis en expertise



De ziekenhuizen hebben dezelfde werkwijze en bundelen kennis en expertise. Het streven is dat 95% van de kankerbehandelingen dicht bij huis zijn. Voor meer specialistische zorg kan het zijn dat patiënten naar een van de expertisecentra binnen het netwerk moeten. Na de behandeling daar keert de patiënt zo snel als mogelijk weer terug naar het regionale ziekenhuis voor de verdere behandeling, controles en nazorg.

De ziekenhuizen die in het netwerk samenwerken zijn: Amsterdam UMC, Antoni van Leeuwenhoek, Bovenij, Dijklander Ziekenhuis, Flevoziekenhuis, Noordwest Ziekenhuisgroep, OLVG, Rode Kruis Ziekenhuis, Spaarne Gasthuis, Tergooi, Zaans Medisch Centrum, Ziekenhuis Amstelland en Ziekenhuis St Jansdal. De plus van OncoNoVo+ staat symbool voor zorginstellingen binnen en buiten de regio die ook willen samenwerken.

Bron: http://www.onconovo.nl/