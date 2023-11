NU’91: ‘Politici moeten nú harde keuzes maken voor de toekomst van de zorg’

De gezondheidszorg staat opnieuw op de achtergrond in de verkiezingsprogramma’s van politieke partijen, ondanks dat meer dan de helft van de Nederlanders het als een van de belangrijkste kwesties voor de aankomende Tweede Kamerverkiezingen beschouwt. Volgens NU’91, een beroepsorganisatie, is het cruciaal dat de politiek in de komende jaren moedige en doortastende beslissingen neemt om de toekomst van de zorg te waarborgen. Michel van Erp, de woordvoerder van NU’91, merkt op: “De partijprogramma’s bieden weinig hoop voor de toekomst. Het zijn vooral loze beloften, met weinig concrete plannen.”

Van Erp voegt eraan toe: “De gezondheidszorg verkeert al geruime tijd in zwaar weer, deels als gevolg van eerdere bezuinigingen in de politiek. Dit is een onderwerp dat ons allemaal raakt als maatschappij. Iedereen kent wel iemand – een grootouder, partner of andere geliefde – die zorg nodig heeft. Met de huidige verkiezingsprogramma’s lijkt het twijfelachtig of er tegen 2040 überhaupt genoeg zorgprofessionals zullen zijn om iedereen van adequate zorg te voorzien. De grote problemen, zoals personeelstekorten, een stijgende vraag naar zorg, vergrijzing en een hoog verloop onder zorgprofessionals, zijn voor iedereen zichtbaar. Tal van onafhankelijke rapporten en onderzoeken bevestigen deze zorgen. Het lijkt alsof politici dit probleem niet willen of durven erkennen.”

Volgens NU’91 is het van cruciaal belang dat de politiek loze en vage verkiezingsbeloften omzet in concreet en constructief beleid. Van Erp moedigt aan: “Wees bereid om te investeren in de gezondheidszorg en haar professionals. Pak salarisverschillen aan, verminder blijvend de administratieve lasten, en geef verpleegkundigen en verzorgenden meer zeggenschap over hun eigen werk en roosters. Het is nu tijd om de zorg de aandacht te geven die ze al zo lang verdient. De zorg is duidelijk een belangrijk thema voor de kiezers, dus waarom niet ook voor de politiek?”

Bron: NU’91