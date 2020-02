Meer onderzoek nodig naar overname onderwijsinstelling LOI door NCOI

Onderwijsinstelling NCOI mag de LOI nog niet overnemen. NCOI en de LOI bieden opleidingen aan op erkend HBO- en MBO-niveau en daarnaast ook professionele cursussen. Er is meer onderzoek nodig naar de gevolgen van deze overname voor de prijs en kwaliteit van het onderwijsaanbod. Dat stelt de Autoriteit Consument & Markt (ACM).

Onderzoek overname

De ACM heeft meer onderzoek nodig om precies te bepalen op welke gebieden de overname van invloed is op de concurrentie en wat dan de gevolgen zijn. Daarbij moet bekeken worden of er gevolgen zijn op verschillende deelmarkten, bijvoorbeeld voltijds- of deeltijdonderwijs, erkend onderwijs of niet-erkend onderwijs, klassikaal of op afstand, opleidingen met of zonder studiefinanciering of verplichtingen vanuit de overheid, of verschillende vakgebieden.

Hoe nu verder?



Als NCOI de LOI wil overnemen moet ze een vergunning bij de ACM aanvragen. De ACM doet dan nader onderzoek naar de gevolgen van deze overname voor het (cursus)onderwijs. NCOI heeft bij de ACM aangegeven dat het van plan is deze vergunning aan te vragen.

Controle op fusies en overnames



Het is bij elke fusie of overname de vraag of er nog voldoende concurrentie overblijft. Concurrentie draagt er aan bij dat producten en diensten tegen de beste prijs en kwaliteit worden verkocht. Daarom hebben bedrijven in veel gevallen vooraf toestemming nodig van de ACM of zij mogen samengaan. De ACM beoordeelt of de betrokken markten na die transactie goed zullen blijven werken voor mensen en bedrijven.

Bron: ACM