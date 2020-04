Om de verspreiding van het coronavirus in te dammen, heeft de Nederlandse overheid in overleg met het RIVM geadviseerd zoveel mogelijk thuis te werken en afstand te houden tot kwetsbare groepen. Het gevolg: geen of minder persoonlijk contact, thuiswerken en de kinderen thuis. Om die reden hebben zowel leidinggevenden als werkende mantelzorgers het zwaar door het combineren van (thuis)werk & mantelzorg.

De grootste zorg bij mantelzorgers is ook of het goed blijft gaan met de gezondheid en of er besmettingsgevaar is voor degenen die verzorgd worden. Het is zoeken naar structuur. Bijvoorbeeld bij thuiswerk én thuisonderwijs. Het vinden van balans in werk, mantelzorg en tijd voor zichzelf is voor veel mantelzorgers normaal al een hele opgave, maar nu nog meer. De druk op alle fronten loopt op en de constant ver-anderende situatie in crisistijd vraagt om flexibiliteit. Mensen die in de zorg werken vrezen overbelasting, mantelzorgers niet minder.

Werk&Mantelzorg zocht uit waar leidinggevenden en werkende mantelzorgers tegenaan lopen én geeft tips hoe je samen om kunt gaan met de situatie.

Bekijk de factsheet ‘Hoe combineer je werk en mantelzorg in tijden van corona?’

Bron: Werkenmantelzorg.nl