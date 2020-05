Zorgcentrale Noord loopt na unieke audit voorop in sector persoonsalarmering

Zorgcentrale Noord (ZCN) in Beilen heeft vorige week als eerste zorgcentrale in Nederland het Ketenkeurmerk Personenalarmering 3.0 behaald voor de rollen aanbieder, zorgcentrale en leverancier. Vanwege de coronamaatregelen kon de audit niet fysiek plaatsvinden bij ZCN. Daarom zochten ZCN en keuringsorganisatie Kiwa naar een andere invulling. Die werd gevonden in een unieke audit op afstand. Oftewel: online.

Erik Wijnhof, directeur Zorgcentrale Noord, is trots op het behaalde resultaat: ‘We lopen met het keurmerk voorop in onze sector en zijn daarmee echt onderscheidend. We laten zien dat we met onze persoonsalarmering voldoen aan de hoogst haalbare normen én dat we goed samenwerken met andere organisaties.’

Alarmknop

Een van de diensten van ZCN is persoonsalarmering. Daarvoor is de audit nu uitgevoerd. Mensen met een alarmknop om de hals of pols kunnen bij een noodgeval met één druk op de knop alarm slaan. De meldbankmedewerker van ZCN ziet meteen wie er belt. Ook als die persoon bewusteloos is, of moeilijk kan spreken. De medewerker schakelt onmiddellijk de juiste hulp of zorg in van een mantelzorger, zoon of buurvrouw of, als dat nodig is, een ambulance. Een persoonsalarm zorgt ervoor dat ouderen langer zelfstandig kunnen blijven wonen.

Audit op afstand

De audit vond vanwege de coronamaatregelen online plaats. Een manier die past bij ZCN. Als een van Nederlands grootste zorgcentrales biedt de van oorsprong Drentse centrale zorg op afstand. Inmiddels voor tienduizenden cliënten van meer dan honderd zorgorganisaties door heel Nederland. De auditor kon dinsdag niet alles online beoordelen. Daarom komt Kiwa in het najaar alsnog naar Beilen om een kijkje te nemen op de centrale. Deze afspraak heeft geen gevolgen voor het certificaat: dat ontvangt ZCN nu al.

Woonzorgtechnologie

Naast de rollen die ZCN heeft voor persoonsalarmering zijn er binnen het Ketenkeurmerk nog twee rollen. Die van installateur en alarmopvolger. De rol van installateur heeft ZCN belegd bij installatiebedrijven. Voor alarmopvolging kan de cliënt zelf een indicatie aanvragen bij een thuiszorgorganisatie, ZCN kan hierin ondersteunen. WDTM (Wonen, Diensten, Techniek voor Mensen), de brancheorganisatie voor woonzorgtechnologie, heeft gezamenlijk het ketenkeurmerk ontwikkeld voor persoonsgebonden alarmeringsdiensten. Om als gebruiker van een persoonsalarm voor vergoeding in aanmerking te komen van een zorgverzekeraar, is dit keurmerk in veel gevallen al verplicht. Het keurmerk laat zien dat alle betrokken organisaties in de keten van persoonsgebonden alarmeringsdiensten optimaal met elkaar samenwerken. Hierdoor is de gebruiker gegarandeerd van de hoogst mogelijke betrouwbaarheid en kwaliteit.