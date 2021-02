Een brief van de koning voor Christa

Cliënte schrijft brief omdat door corona zo veel niet mag

Door corona is ‘s Heeren Loo- cliënte Christa een beetje bozig op de koning. Zo veel dat niet mag. Zelfs dansen mag ze nog steeds niet. Persoonlijk begeleidster Saskia trok de stoute schoenen aan en schreef met Christa een brief aan Willem-Alexander. En hoe druk de koning in coronatijd ook is, hij schreef een brief terug!

Christa (35) woont al vanaf jonge leeftijd bij ‘s Heeren Loo, op woonzorgpark Het Westerhonk. Altijd met veel plezier, maar nu valt het haar zwaar. Want door corona kan ze niet doen wat zij gewend is en zo leuk vindt. Naar haar werk, koffiedrinken in Samen, naar dansen, haar ouders vaak zien en knuffelen, gaat niet door dat rot-corona.



Moeilijk verstaanbaar gedrag

Christa heeft moeilijk verstaanbaar gedrag en dan is een ander dagritme lastig te begrijpen. Saskia is sinds twee jaar persoonlijk begeleidster van Christa. “We zien dat ze het moeilijk heeft en natuurlijk leggen we alles zo goed mogelijk uit. Maar ja, wie moet je er nu “de schuld” van geven? Premier Mark Rutte is geen autoriteit voor haar, maar de koning wel. Christa vond ook steeds berusting in de uitspraak: “Het moet van koning Willem-Alexander.”



Bozig op de koning

Maar toen zij hoorde dat zij ook in januari nog niet mocht gaan dansen, werd Christa toch een beetje bozig, ook op de koning… Saskia bedacht een oplossing en schreef met Christa een brief aan de koning. “Wij streven naar zoveel mogelijk zelfstandigheid, dus moest Christa zelf haar vraag aan de koning bedenken en ze maakte een prachtige tekening van haarzelf naast Willem-Alexander voor erbij.

Saskia: “Ik moest wel even googelen, want hoe schrijf je zo’n brief en wat zijn adres? Ik verwoordde de duidelijke vraag van Christa: ‘Wanneer gaat alles weer open?’ Christa deed zelf de brief in januari met uitzendkracht Zakaria op de bus. En toen was het stil.”



Verrassing

Wat een verrassing toen Christa een brief kreeg van… de koning! Zakaria heeft de brief samen met Christa gelezen. Op de vraag ‘weet je nog dat je een brief schreef naar Willem-Alexander?’, riep Christa direct: ‘Het is toch niet waar hè?’. Saskia: “Ze straalt al dagen van oor tot oor en is helemaal in de gloria. Ze belde gelijk haar ouders en de brief hangt op haar kast in haar kamer. Heel stiekem zijn Zakaria en ik net zo blij én trots. Zo kunnen we het nog wel even volhouden met z’n allen.”



Foto: Christa met haar brief van de koning ‘s Heeren Loo.

Bron: ‘s Heeren Loo