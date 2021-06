Huisarts blijft digitale zorg app Medicoo inzetten na succesvolle pilot

Zorg optimaal bereikbaar houden voor iedereen

In het voorjaar van 2020 luidde huisarts Paul Albert in Ouddorp de noodklok. Door Corona en de gebruikelijke toestroom van de vele toeristen in het hoogseizoen vroeg Paul Albert zich af of zijn praktijk dat wel aan zou kunnen. Samen met zorgverzekeraar CZ en Medicinfo werd de Medicoodienst ingezet. Een succesvolle pilot volgde waarbij het aantal telefoontjes naar de praktijk afnam met 50%. En daardoor ook de aanloop naar de praktijk.

Zorg op afstand

Reden voor de huisarts om de Medicoo dienst voort te zetten als onderdeel van zijn reguliere huisartsenzorg. Met Medicoo kunnen mensen zorg op afstand krijgen vanuit een medisch contact center in combinatie met een app. Deze dienst is initieel ontwikkeld voor patiënten die geen eigen huisarts hebben, vaak omdat de huisartsenpraktijk in hun regio vol zit. Inmiddels wordt Medicoo ook ingezet als onderdeel van de praktijk om een deel van de zorg op te vangen.

Via de app kunnen mensen chatten met het medisch team van Medicinfo dat bestaat uit BIG-geregistreerde verpleegkundigen en huisartsen. Na triage wordt een persoonlijk zelfzorgadvies gegeven of een beeldbel-consult met een huisarts ingepland. Wanneer dat echt nodig is, wordt er doorverwezen voor een fysieke afspraak bij de praktijk van Paul Albert.

Goed bevallen

“Het gebruik van de app is vorig jaar zo goed bevallen dat wij deze graag blijven inzetten, ook zonder de impact van Corona. Doordat we een groot deel van de toeristen op deze manier digitaal kunnen helpen, houden we de zorg bereikbaar voor iedereen”, aldus dr. Paul Albert van huisartsenpraktijk Kop van ’t Eiland. De app is bedoeld voor Nederlandse en buitenlandse toeristen. Daarom worden alle accommodaties zoals campings, vakantieparken en B&Bs in de omgeving van Ouddorp voorzien van voorlichtingsmateriaal in verschillende talen.

