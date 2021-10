Hoe wordt je Chiropractor?

Het is niet mogelijk om in Nederland chiropraxie te studeren. En het is pas sinds enkele jaren mogelijk in Europa om chiropractie te studeren. Je zou verwachten dat je dit vak zou kunnen leren op een van de locaties waar je ook andere therapeuten worden opgeleid. Zoals bij School of Life in Nijmegen. Maar er zijn geen nederlandse opleidingen voor dit vak. Dit is alleen mogelijk in Denemarken, Frankrijk en Wales. Ook is het mogelijk om in Amerika of Australië te gaan studeren. Voorafgaand aan de studie moet men het VWO diploma met de vakken wiskunde, natuurkunde en scheikunde behalen. De meeste studenten die chiropractie gaan studeren kiezen ervoor om aan het Anglo-European College of Chiropractic in Bournemouth (GB) te gaan studeren.

De opleiding chiropractie is een 5-jarige universitaire fulltime studie. Hierna volgt nog een praktijk/stage jaar in het land waar men zich wil vestigen. De inhoud van de studie chiropractie is per land verschillen. De vakken lopen nogal uiteen.

Een chiropractor probeert lichamelijke klachten als spierpijn, verstuikingen en sportblessures door middel van manuele technieken te verhelpen. De handen dienen dan ook als het belangrijkste instrument van de chiropractor. De chiropractor zoekt voornamelijk in de wervelkolom naar blokkades in het bewegingsgestel.

Chiropraxie wordt gezien als één van de vier alternatieve behandelwijzen in Nederland, naast manuele therapie, accupunctuur en osteopathie. Chiropraxie is ontstaan uit de beginselen van de osteopathie. De meeste technieken die worden gebruikt, zijn gebaseerd op de basisprincipes van de osteopathie. Een verschil met osteopathie is dat de chiropraxie zich enkel richt op het bewegingsapparaat van ons lichaam, terwijl de osteopathie ervan uitgaat dat dit bewegingsapparaat in verbinding staat met andere systemen.

Sinds de coronacrisis is er veel vraag naar fysiotherapeuten, chiropractors en osteopaten omdat veel mensen thuis hebben gewerkt waardoor zijn rugklachten hebben ontwikkeld. De oorzaak van deze klachten is vaak te wijten aan een verkeerde houding en/of overbelasting.

Vaak zijn rugklachten een gevolg van eenzijdige werkzaamheden: slechte houding,weinig variatie in houding, langdurige dezelfde activiteiten, veel stilzitten, weinig lichaamsbeweging, verkeerde tiltechnieken.

De spieren, wervels, tussenwervelschijven, gewrichtskapsels, bindweefsel en het zenuwstelsel zijn allemaal even belangrijk bij het bewegen van de rug. Als er één of meerder aspecten hiervan niet goed functioneren ontstaan er rugklachten. Op het eerste oog lijken veel rugklachten op elkaar, maar de onderliggende oorzaak kan heel anders zijn. Het is dus belangrijk om deze eerst zorgvuldig te analyseren hoe de klachten ontstaan zijn, voordat een effectieve behandeling gestart kan worden.